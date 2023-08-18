الجمعة 18 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

غدا.. انطلاق امتحانات الدور الثاني بالثانوية العامة

الثانوية العامة
الثانوية العامة

تبدأ غداً السبت امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة "دور ثان" للعام الدراسي 2022-2023، وتستمر حتى 29 أغسطس وفقاً للجدول الذي أعلنته الوزارة. يؤدي اختبارات الدور الثاني هذا العام 118605 طلاب وطالبات على مستوى جميع الشعب العلمية والأدبية، فيما تم تشكيل غرف عمليات بجميع المديريات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات.

ومن المقرر أن يؤدّي الطلاب امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، غداً السبت 19 أغسطس، ويوم الأحد 20 أغسطس يؤدّي الطلاب الامتحان في مادتي اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية، والاثنين يؤدي الطلاب الامتحان في الرياضيات البحتة "الجبر والهندسة الفراغية" لشعبة الرياضة.

ويؤدي الطلاب يوم الثلاثاء الامتحان في مادتي الاقتصاد والإحصاء، ويوم الأربعاء الامتحان في مادتي الفيزياء والتاريخ، ويوم الخميس يؤدي الطلاب الامتحان في اللغة الأجنبية الأولى.

كما يؤدي طلاب الدور الثاني الامتحان يوم السبت الموافق 26 أغسطس في مادتي الكيمياء والجغرافيا، ويوم الأحد 27 أغسطس في مادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا"، ويوم الاثنين 28 أغسطس يؤدي الطلاب الامتحان في مواد: الجيولوجيا، والعلوم البيئية، وعلم النفس والاجتماع، والرياضيات البحتة "التفاضل والتكامل".

وتختتم امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة يوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس بمواد: الأحياء للشعبة العلمية، والفلسفة والمنطقة للشعبة الأدبية، والرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) لشعبة "رياضة".

ارتداء الكمامة 29 أغسطس استقبال الطلاب الإلتزام بارتداء الكمامة الثانوية العامة الدور الثاني الجبر والهندسة الفراغية الجيولوجيا والعلوم البيئية الرياضيات التطبيقية الديناميكا الدور الثاني لطلاب الثانوية الفلسفة والمنطق

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