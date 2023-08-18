بعد النجاح المبهر.. لماذا سقط تطبيق "ثريدز"؟

لقى تطبيق "ثريدز" تفاعلاً كبيراً من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمشاهير وجميع مستخدمي هذا التطبيق في بداية إطلاقه إلكترونياً، حيث حقق نجاحاً ساحقاً خلال 7 ساعات بعد إصداره على "App Store".

وكان "ثريدز" منافساً قوياً في بدايته لمواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، مثل فيسبوك وتطبيق "إكس" و"إنستجرام"، خصوصاً بعد أن اشترك به أكثر من 30 مليون مستخدم في يوم كامل.

ويبقى السؤال هنا، لماذا انخفضت شعبية تطبيق "ثريدز" بعد أن حقق كل هذا النجاح الساحق خلال ساعات قليلة من إطلاقه؟ ومن ضمن أسباب نجاح تطبيق "ثريدز"، أنه لفت الانتباه منذ الدقيقة الأولى بسبب سهولة استخدامه وارتباطه بموقع التواصل الاجتماعي الشهير إنستجرام.

لماذا سقط تطبيق "ثريدز" ؟

فقد تطبيق "ثريدز" نحو نصف مستخدميه خلال الأيام السابقة، وذلك بسبب عدم وجود مميزات جديدة عليه لتلفت انتباه مستخدميه، وأنه أصبح متشابها بشكل كبير مع باقي مواقع التواصل الاجتماعي المعتادة، فهو أصبح شبيها متماثلا لتطبيقات "فيسبوك" و"إكس" و"إنستجرام".

ويقدم تطبيق "ثريدز" نفس الإمكانات التي اعتاد رواد السوشيال ميديا استخدمها، وهي إطلاق منشورات عبر التطبيقات الأخرى أو نشر الصور الخاصة عبر الأبلكيشن، لذلك فقد شعبيته لأنه متشابه بشكل كبير بمميزاته وخصائصه مع باقي المواقع الأخرى والمستخدمه.

كيف استحوذ تطبيق “ ثريدز “ على اهتمام رواد السوشيال ميديا