الجمعة 18 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

لزيادة الناتج القومي.. الحوار الوطني يناقش قضايا الصناعة والاستثمار

جريدة الدستور

واصل الحوار الوطني جلساته النقاشية بقضايا الصناعة والاستثمار، بحضور كثيف لمختلف التيارات والفئات والخبراء على مستوى المحور الاقتصادي.

وناقشت لجنة الصناعة أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، بجانب تحديات توطين الصناعة المصرية وتحديات القوة العاملة المصرية.

فيما ناقشت لجنة الاستمثار الخاص المحلي والأجنبي تحليل مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات.

بهاء ديمتري: نستهدف الوصول بمساهمة الصناعة في إجمالي الناتج القومي لـ33% 

وأكد الدكتور بهاء ديمتري مقرر لجنة الصناعة المنبثقة عن المحور الاقتصادي، أن جلسات لجنة الصناعة تهدف إلى الخروج بتوصيات تسهم في وصول نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي القومي بنسبة 35%.

وقال إن أخر إحصائية أشارت إلى أن الصناعة المصرية ساهمت في إجمالي الدخل القومي بـ16 وهذا رقم متواضع جدًا بالنسبة للطبيعي وليس المأمول، مشيرًا إلى أن الوصول إلى نسبة من 30 إلى 35% طبيعي.

وأضاف أن هذا يتطلب توافر النية الصادقة والإرادة والرغبة السياسية والاقتصادية لإنشاء بيئة استثمار قوية وجاذبة تشجع المستثمرين على العمل والإنتاج والإضافة للاقتصاد القومي بطرق مختلفة.

فيما أكد ممثلو الأحزاب في جلسة لجنة الاستثمار الخاص، أهمية ملف الاستثمار حاليًا في مصر لأسباب عدة أولها الأزمة الاقتصادية الحالية ومحاولات الخروج منها.

من جانبه ثمّن الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، جهود الحكومة منذ عام 2014 من إصلاحات اقتصادية عدة، مؤكدًا التطلع إلى وصول معدل الاستثمار الخاص إلى 65% الأمر الذي يساهم في تحقيق معدلات نمو مرتفعة للاقتصاد المصري.

الحوار الوطنى جلسات الحوار الوطني الصناعة والاستثمار الاقتصاد المصرى توطين الصناعة المصرية إجمالي الناتج القومي لجان الحوار الوطني جلسات لجان الحوار الوطني

الأكثر قراءة

إصابة 47 فى انقلاب أتوبيس على طريق إسكندرية مطروح

"الحوار الوطنى" يقدم مقترحًا بفتح تراخيص البناء فى القرى والمدن

سقوط رجل أعمال شهير يمتلك شركة استثمار عقارى هارب من 116 سنة سجنًا

بدءًا من اليوم .. تفاصيل غلق طريق النايل سات

وزيرة البيئة: مؤتمر المناخ COP27 فتح المجال للربط بين التنوع البيولوجى وتغير المناخ

الأمن العام يضبط هاربة من 53 حكمًا جزئيًا فى قنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فلنحتفل بوفاء النيل

وائل لطفي

القلعة والبحر والسيدة نفيسة

ماجد حبته

قمة الـ«بريكس» المقبلة

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

وائل لطفي

خطر العنصرية

مؤمن المحمدي

تأثير الفراشة أو الشماعة

محمد العسيري

السودان.. الوضع خارج السيطرة

ماجد حبته

تنمية البوابة الغربية

صور

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

الأدوار النهائية لـ بطولة الجودو بالعلمين

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس