ناقش نتائج الحوار الوطني.. تفاصيل اجتماع 4 ساعات لأحزاب الحركة المدنية

نظمت أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية اجتماعًا مساء أمس، الخميس، بمقر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي استمر قرابة ٤ ساعات.

ناقش الحاضرون خلال الاجتماع آخر مستجدات ما نتج من مناقشات في الحوار الوطني، وما تم الوصول إليه بشأن قائمة الإفراج عن سجناء الرأى التي تقدمت بها أحزاب الحركة المدنية قبل بدء الحوار الوطني إلى الجهات المسؤولة.

وأكد فريد زهران؛ رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الذي أدار الاجتماع، أن المشاورات التي تمت بين أحزاب الحركة المدنية مستمرة حتى يوم الأحد المقبل، للخروج برأي موحد فيما يخص عدد من القضايا المثارة وعلى رأسها الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا الرأي والتوصيات التي صدرت عن الحوار، والمقترحات الخاصة بتطوير آداء الحركة المدنية والموقف من الانتخابات الرئاسية القادمة.

حضر الاجتماع المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، والنائب عبد المنعم إمام؛ رئيس حزب العدل، جميلة إسماعيل؛ رئيس حزب الدستور، صلاح عدلي؛ رئيس الحزب الشيوعي، أحمد بهاء شعبان؛ رئيس الحزب الاشتراكي المصري و سيد الطوخي القائم بأعمال رئيس حزب الكرامة.

كما حضرت النائبة أميرة صابر؛ نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعضو مجلس أمناء الحوار وخالد داوود المتحدث الرسمي باسم الحركة المدنية، وأكرم إسماعيل؛ وكيل مؤسسي حزب العيش والحرية، وعلاء سليم أمين الحزب الناصري بالقاهرة، ومجدي عبد الحميد؛ المتحدث السابق باسم الحركة المدنية، كمال زايد؛ عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، معتز الشناوي؛ المتحدث باسم حزب العدل، حمدى قشطة وإسلام أبو ليلة؛ من حزب الدستور.

لم يشارك فى الاجتماع ٣ من أحزاب الحركة المدنية، وهي حزب التحالف الشعبي، حزب الإصلاح والتنمية وحزب الوفاق القومي.

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