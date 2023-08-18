"الجيل": مخرجات الحوار الوطنى قائمة على الحيادية وتحقيق مصلحة الوطن

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن الحوار الوطنى منذ انطلاق جلساته فى الثالث من مايو الماضى ناقش العديد من القضايا المنبثقة عن اللجان الفرعية التي تضمنتها محاور الحوار السياسية والاقتصادية والمجتمعية والتى وصل عددها حتى اليوم إلى حوالى 60 قضية متوزعة على المحاور الثلاثة، موضحًا أن المناقشات كانت عميقة وثرية، ومزجت بين العلمية والعملية وجرت فى مناخ من الحرية والشفافية وبدون خطوط حمراء.

وأكد رئيس حزب الجيل، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك العديد من القضايا التى تم التوافق حولها مثل ضرورة تفرغ النواب لممارسة مهام العضوية تنفيذًا للمادة 103 من الدستور وكذلك ضرورة صدور قانون الإدارة المحلية وإجراء انتخابات المجالس المحلية ووضع مدة الحبس الاحتياطي.

وأضاف ناجى الشهابي أن من القضايا التى توافق عليها أيضًا قضية الوصاية على المال العام وإنشاء مفوضية للتمييز وإصدار قانون للتعاونيات وإصدار قانون إنشاء المجلس الأعلى للتعليم والتدريب وأيضًا قانون جديد للانتخابات البرلمانية، ولكن لم يتم التوافق حول النظام الانتخابي الأمثل وانحصرت الآراء حول إجراء الانتخاب بنظام القائمة النسبية غير المشروطة وبين نظام القائمة المغلقة المطلقة والازدواج بينهما وبين النظام الفردي.

ولفت رئيس حزب الجيل إلى أن الإدارة الجيدة للحوار من قلب الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام، والمستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار ومعهما مقررو المحاور الثلاثة الرئيسية السياسية والاقتصادية والمجتمعية والمقررون المساعدون ومعهم مقررو اللجان الفنية الفرعية المنبثقة عن المحاور الثلاثة، مشيدًا بإدارتهم الحيادية الجيدة، مؤكدًا أنها كانت الأثر الكبير فى إنجاح جلسات الحوار الوطني.

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني قد تقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على استجابته الفورية بتلقى مجموعة من مخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، وتوجيه سيادته إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يمكن منها في إطار الصلاحيات القانونية والدستورية.