حبس متهمين بترويج الحشيش في التجمع الخامس 4 أيام على ذمة التحقيق

قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس متهمين بحيازة وترويج مخدر الحشيش بالتجمع الخامس، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكشفت التحريات الأولية أن المتهمين عثر بحوزتهما على (كمية من الحشيش وزنت 900 جراما) قبل ترويجها، والكسب غير المشروع منها.

بداية الواقعة بورود معلومات لقسم شرطة التجمع الخامس، يفيد بقيام سائق وصديقه بترويج المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهما، وعثر بحوزتهما علي كمية من الحشيش، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.