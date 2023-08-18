الجمعة 18 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس متهمين بترويج الحشيش في التجمع الخامس 4 أيام على ذمة التحقيق

الحشيش
الحشيش

قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس متهمين بحيازة وترويج مخدر الحشيش بالتجمع الخامس، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكشفت التحريات الأولية أن المتهمين عثر بحوزتهما على (كمية من الحشيش وزنت 900 جراما) قبل ترويجها، والكسب غير المشروع منها.

بداية الواقعة بورود معلومات لقسم شرطة التجمع الخامس، يفيد بقيام سائق وصديقه بترويج المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهما، وعثر بحوزتهما علي كمية من الحشيش، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

نيابة القاهرة الجديدة ترويج مخدر الحشيش التحريات الأولية شرطة التجمع الخامس

الأكثر قراءة

"الحوار الوطنى" يقدم مقترحًا بفتح تراخيص البناء فى القرى والمدن

غدا.. نظر دعوى الإفراج عن "شيري هانم وزمردة" لقضائهما أكثر من نصف المدة

"الاحكام في أسبوع".. المؤبد لـ4 بتهمة قتل و"النقض" تؤيد حبس أحمد بسام زكي

غدا.. أولى جلسات محاكمة صاحبة قناة "أم زياد وهبة" على يوتيوب

هيئة الأرصاد تكشف عن حالة الطقس خلال الفترة المقبلة

بالأسماء.. 13 مصابًا فى حادث تصادم بين 4 سيارات بالطريق الدولى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فلنحتفل بوفاء النيل

وائل لطفي

القلعة والبحر والسيدة نفيسة

ماجد حبته

قمة الـ«بريكس» المقبلة

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

وائل لطفي

خطر العنصرية

مؤمن المحمدي

تأثير الفراشة أو الشماعة

محمد العسيري

السودان.. الوضع خارج السيطرة

ماجد حبته

تنمية البوابة الغربية

صور

الأدوار النهائية لـ بطولة الجودو بالعلمين

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس