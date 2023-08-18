الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الأرصاد": استمرار فرص سقوط أمطار وسيول بعدد من المناطق

سقوط أمطار
سقوط أمطار

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الظواهر الطبيعية المؤثرة على حالة الطقس اليوم، مؤكدة استمرار فرص سقوط الأمطار على بعض المناطق من جنوب سيناء، وهي أمطار ما بين الخفيفة إلى المتوسطة والرعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وسانت كاترين ودهب وطابا. 

وأوضحت أنه نتيجة الطبيعة الجبلية والجغرافية الموجودة في جنوب سيناء واستمرارية سقوط الأمطار، وتحديدا عند مرتفعات سانت كاترين، فإنها قد تشهد تشكل السيول، لكن هذا الأمر لن يؤثر على الأعمال والأنشطة اليومية.

ولفتت غانم إلى أن الأمطار ستمتد على بعض المناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر مثل حلايب وشلاتين ومرسى علم، علاوة على نشاط الرياح على خليج السويس، تصل سرعاتها إلى 60كم/ الساعة، ما يؤدي لارتفاع الأمواج إلى 3 أمتار، مؤكدة صلاحية خليج السويس لكافة الأنشطة الملاحية والصيد وأعمال التنزه،  في حين أن شواطئ البحر المتوسط والأحمر تصلح لكافة الأنشطة الملاحية والصيد والتنزه.

وأكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن التحسن بالأحوال الجوية مستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل، محذرة من التعرض المباشر لأشعة الشمس.

الأرصاد سيول امطار حالة الطقس درجات الحرارة

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