متابعة الرئيس السيسى خطة تطوير "القاهرة التاريخية" تتصدر اهتمامات الصحف

تصدَّرت متابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي خطة تطوير "القاهرة التاريخية"، فضلًا عن عدد من الأخبار الأخرى ذات الشأن المحلي والعربي والدولي، اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم "الجمعة".

وتحت عنوان: "الرئيس: منظومة متكاملة لتطوير القاهرة التاريخية وتحقيق تطلعات المصريين لبناء دولة متقدمة"، قالت صحيفة "الأهرام"، اطلع الرئيس عبدالفتاح السيسي، على خطة تطوير منطقة القاهرة التاريخية، والعقبات التى تعترض خطط التنفيذ، حيث وجَّه بالحرص على تناغم السياسات وإجراءات التنفيذ، لتشكيل منظومة متكاملة تستهدف تطوير النطاق العمراني والتاريخي للمنطقة، بما في ذلك الارتقاء العمراني بالمناطق السكنية المحيطة.

وأشارت إلى أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسي، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

ونقلت الصحيفة عن المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم الرئاسة، قوله إن الاجتماع تناول متابعة خطة تطوير منطقة القاهرة التاريخية في ضوء التراجع الذي أصابها على مدى العقود الماضية، وتزايد التحديات والصعوبات والمشكلات، منها انتشار الأسواق العشوائية، وتضرر المبانى والمقابر بشدة من المياه الجوفية، والتكدس المروري، الأمر الذي أصبحت معه حالة المنطقة تمثل تهديدًا جسيمًا لجزء حيوي من تاريخ مصر وتراثها العريق، وباتت تستلزم رؤية متكاملة للتطوير الشامل، على نحو يُنهي المشكلات التي تعوق حياة المواطنين، ويصون القيمة التاريخية المتفردة للمنطقة.

وتحت عنوان: "لقاء الرئيس مع أهالى مطروح.. تضمن "رسائل مهمة"، قالت صحيفة "الجمهورية"، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة أمس، بمقرها في مدينة العلمين الجديدة.

وذكرت الصحيفة، أن رئيس مجلس الوزراء، تحدث خلال الاجتماع عن الجولة التفقدية التي قام بها الرئيس السيسي، أمس الأول بمدينة السلوم، بمحافظة مطروح، والحوار الودي الذي دار بين بينه ومجموعة من شيوخ وعواقل مطروح، حول جهود التنمية المبذولة من جانب الدولة في مختلف القطاعات بكل بقعة من أرض مصر، سعيًا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين جودة الحياة لأبناء الشعب المصري، خاصة في المناطق النائية.

وذكرت الصحيفة أن رئيس الوزراء أشار إلى أن حوار الرئيس مع أهالي مطروح، تضمن العديد من الرسائل المهمة، والتأكيد على الاستمرار في تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية والخدمية التي سيكون لها مردود إيجابي على أهالي المحافظة.

وفي موضوع آخر، وتحت عنوان "تعاقد فورى" مع الناجحين.. بمسابقة الـ"٣٠ ألف معلم"، ذكرت صحيفة "الجمهورية"، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أدت حرصها الكامل على استكمال الخطوات المتعلقة بمسابقة «30 ألف معلم»، على أن يكون ذلك عقب الإعلان رسميا عن نتيجة الاختبارات.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوزارة طمأنت، كل المعلمين الجدد الذين اجتازوا العديد من الخطوات في إطار المسابقة، مؤكدة أنّه سيتم الانتهاء من إجراءات تعاقدهم وتسكينهم بمختلف محافظات الجمهورية فور الإعلان عن النتيجة.

وبالانتقال إلى صحيفة "المصري اليوم"، نجد أنها تقول تحت عنوان: "الحكومة تعلن تثبيت أسعار الكهرباء حتى أول يناير المقبل"، وافق مجلس الوزراء على استصدار قرار من وزير الكهرباء بتثبيت أسعار بيع الكهرباء المطبقة، ومـد إرجاء تطبيق الزيادة المقررة في تعريفة بيع الطاقة المعتمدة 6 أشهر أخرى حتى أول يناير المقبل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمراعاة البُعد الاجتماعي عبر اتخاذ حزم استثنائية للحماية الاجـتماعـية للتيسير عـلـى المواطنين في ظل الظرف الاقتصادي الراهن.

وأشارت الصحيفة إلى أن المجلس وافق على الإذن لوزارة المالية للتوقيع على الخطاب المقترح إرساله إلى مؤسسة التمويل الدولية، والذي يفيد بموافقة الحــكــومــة عـلـى إصـــــدار المـؤسـسـة سندات بالجنيه المصرى فى الأسواق الخـارجـيـة، كما وافـــق على طلبات تـخـصـيـص بـعـض قـطـع الأراضــي، لصالح بعض الشركات، بنظام البيع بالدولار الأمريكى من خـارج البلاد، تتعلق بأنشطة تجارية إدارية وعمرانية وترفيهية بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد والسادس من أكتوبر ودمياط الجــديــدة والحـــى الترفيهى بمدينة العبــور.

وفي موضوع آخر، وتحت عنوان: "الأسعار ورفع الحظر عن تراخيص البناء.. أبرز توصيات الحوار الوطني"، قالت صحيفة "المصري اليوم"، أرسل مجلس أمناء الحوار الوطنى الصياغات النهائية الخاصة ببعض الموضوعات التى استقر المشاركون عليها، وتمت الموافقة والتوافق على تفاصيلها بالكامل، إلـــى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ونقلت الصحيفة عن الدكتور عمرو هاشم ربيع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني قوله، إن أهم المقترحات التي تم إرسالها إلى الرئيس السيسي، تضمنت رفع الأعباء عن الطلبة غير الميسورين، وعن الفلاحين المدينين، كما تم رفع توصية بخصوص رفع الحظر عن تراخيص البناء، وتفعيل المادة 10 من قانون المنافسة، بإعادة هيمنة الحكومة على ضبط الأسعار.