الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

روسيا تعلن إحباط هجوم أوكرانى بمسيرة بحرية قرب القرم

سفينتين حربيتين
سفينتين حربيتين

قالت وزارة الدفاع الروسية إن سفينتين حربيتين روسيتين أحبطتا هجوما أوكرانيا بقارب مسير قرب شبه جزيرة القرم يوم الخميس.

وقال الجيش الروسي إن سفينتي الدورية بتليفي وفاسيلي بيكوف، أطلقتا النار على القارب ودمرتاه.

وأضاف بيان الجيش، أن الهجوم تم في تمام الساعة 07:55 مساء بتوقيت جرينتش على بعد 237 كيلومترا جنوب غرب سيفاستوبول.

وأوضح البيان، أن سفن أسطول البحر الأسود الروسي تواصل أداء مهامها في مواقعها البحرية، وفقما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وخلال الأيام الأخيرة، برزت المسيّرات البحرية في هجمات شنتها أوكرانيا على أهداف روسية، في خطوة تظهر اعتماد كييف المتزايد على هذا السلاح.

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