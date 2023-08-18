خميس الجارحى لـ "الشاهد": الإخوان استخدموا سلاح المظلومية على مدار تاريخهم

قال خميس الجارحي، المنشق عن جماعة الإخوان، إن استخدام الإخوان لسلاح المظلومية على مدار تاريخهم كان شيء أساسي؛ لأن هذا التعاطف هو السبب في تجنيد الأتباع بعد ذلك.

وأضاف "الجارحي"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أنه يجب على الشباب أن يربطوا أنفسهم بجماعة المسلمين، لافتًا إلى أن أي فرقة تسمي نفسها أسماء أخرى يجب الحذر منها والابتعاد عنها، حيث أننا جميعنا مسلمين ومن يخرج عن المسلمين تحت مسمى هو من يفرّق نفسه عن المسلمين، خاصة وأنه يفرق نفسه بالتمييز عن الآخرين، مستشهدًا بقوله تعالى "فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ ۖ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ".

وتابع: "على الشباب الالتزام بكتاب الله عز وجل وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعندما ترتكب المعاصي استغفر وتوب إلى الله عز وجل، هذا هو الإسلام، لكن الانتماء لجماعة أو تيار فإنهم جميعًا يستخدمونك ضد الدين لأنهم يمثلون في النهاية صورة سيئة للدين، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التعصب للمهاجرين والأنصار وهم خير الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم".

وأشار إلى أن هذه الجماعات أيضًا تقحم نفسها فيما لا يخصها، لافتًا إلى أن تدبير شؤون الحكم في الإسلام له ناسه، وهم من يمتلكون المعلومة، حيث لا نستطيع بناء قرار بدون معلومة، وبالتالي فإن الحاكم يتاح له من المعلومات ما لا يتاح لغيره، ومن الممكن أن يعرض عليه مفسدتين فيختار أقلهم ضررًا، وعندما تعرض عليه مصلحتين يختار أعلاهم.