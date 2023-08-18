خميس الجارحى لـ "الشاهد": زوجتى شاهدت عنف الإخوان وأكاذيبهم فتركت الجماعة

أوضح خميس الجارحي، المنشق عن جماعة الإخوان، الأسباب التي جعلت زوجته تترك جماعة الإخوان بعد اعتصام رابعة بشهر، قائلاً: "قلت لها أنتِ على خطأ لكنني سأتركك تكتشفين هذا الخطأ بنفسك".

وأضاف الجارحي خلال حواره ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news: “تركت زوجتي تنزل في عدد المسيرات بعد فض اعتصام رابعة في الإسكندرية، حيث كان الشيخ القرضاوي أفتى بأن النزول في المسيرات فرض عين، فكان الرجال والنساء والأطفال ينزلون في هذه المسيرات، ومن خلال نزولها في هذه المسيرات سمعت سوء الأخلاق بأذنيها ورأت استخدام الإخوان للعنف بعينيها”.

وتابع: "زوجتي سمعت شتائم الإخوان في مسيراتهم بعد فض اعتصام رابعة، كما كان الإخوان يتشدقون بشعار "سلميتنا أقوى من الرصاص" في حين أنها شاهدت استخدامهم للعنف، هذا بالإضافة إلى أكاذيب الإخوان التي كنت قد حدثتها عنها، وطلبت منها البحث عن تفاصيل هذه الأكاذيب بنفسها، وعندما تأكدت من كل هذه الأكاذيب اقتنعت بموقفي وتركت جماعة الإخوان".