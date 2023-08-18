خميس الجارحى لـ "الشاهد": الإخوان غيروا شعارهم لـ"سلميتنا أقوى بالرصاص"

قال خميس الجارحي، المنشق عن جماعة الإخوان، إن محمد عبدالمقصود القيادي بالجبهة السلفية، عندما حدث تفجير كمين كر القواديس، خرج على إحدى القنوات وأقسم بالله أن الجنود التي استشهدت كانت ميتة في ليبيا والدولة ألقت بهم في كرم القواديس.

وأضاف "الجارحي"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أنه بعد نصف ساعة من تصريحات محمد عبدالمقصود، أذاعت قناة الجزيرة الشريط، التي أعطاها إياها "خذّال" بيت المقدس، وليس أنصار بيت المقدس كما يطلقون على أنفسهم، والذين يعترفون من خلاله بكيفية تنفيذ العملية، معقبًا: "ما مصير القسم الذي أقسمه محمد عبدالمقصود حتى يضلل به الناس؟ هل سيصوم 3 أيام للتكفير عن هذا القسم أم ماذا سيفعل؟!".

وأوضح أن مجدي شلش، مسؤول الإخوان في الخانكة، عندما خرج في إحدى قنوات الإخوان بتركيا، قال بأنهم استبدلوا شعارهم المتمثل في "سلميتنا أقوى من الرصاص إلى سلميتنا أقوى بالرصاص"، واعترف بأن "حسم" هي الذراع المسلح لجماعة الإخوان.

وأشار إلى أنه عندما صدرت أحكام قضائية، خرج الإخواني أكرم كساب، وهو تلميذ الشيخ القرضاوي وكان مديرًا لمكتبه، ليقول بأن قتل القضاة فريضة دينية وضرورة ثورية، وبعدها بشهر كانت عملية اغتيال الشهيد هشام بركات.