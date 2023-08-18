الجمعة 18 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خميس الجارحى لـ "الشاهد": الإخوان غيروا شعارهم لـ"سلميتنا أقوى بالرصاص"

خميس الجارحي
خميس الجارحي

قال خميس الجارحي، المنشق عن جماعة الإخوان، إن محمد عبدالمقصود القيادي بالجبهة السلفية، عندما حدث تفجير كمين كر القواديس، خرج على إحدى القنوات وأقسم بالله أن الجنود التي استشهدت كانت ميتة في ليبيا والدولة ألقت بهم في كرم القواديس. 

وأضاف "الجارحي"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أنه بعد نصف ساعة من تصريحات محمد عبدالمقصود، أذاعت قناة الجزيرة الشريط، التي أعطاها إياها "خذّال" بيت المقدس، وليس أنصار بيت المقدس كما يطلقون على أنفسهم، والذين يعترفون من خلاله بكيفية تنفيذ العملية، معقبًا: "ما مصير القسم الذي أقسمه محمد عبدالمقصود حتى يضلل به الناس؟ هل سيصوم 3 أيام للتكفير عن هذا القسم أم ماذا سيفعل؟!".

وأوضح أن مجدي شلش، مسؤول الإخوان في الخانكة، عندما خرج في إحدى قنوات الإخوان بتركيا، قال بأنهم استبدلوا شعارهم المتمثل في "سلميتنا أقوى من الرصاص إلى سلميتنا أقوى بالرصاص"، واعترف بأن "حسم" هي الذراع المسلح لجماعة الإخوان.

وأشار إلى أنه عندما صدرت أحكام قضائية، خرج  الإخواني أكرم كساب، وهو تلميذ الشيخ القرضاوي وكان مديرًا لمكتبه، ليقول بأن قتل القضاة  فريضة دينية وضرورة ثورية، وبعدها بشهر كانت عملية اغتيال الشهيد هشام بركات. 

خميس الجارحي برنامج الشاهد الإعلامي محمد الباز جماعة الإخوان عنف الأخوان

الأكثر قراءة

"الحوار الوطنى" يقدم مقترحًا بفتح تراخيص البناء فى القرى والمدن

أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم الجمعة 18-8-2023 فى مصر

رئيس تونس يتوعد بمحاربة المضاربين في أزمة الخبز

محمد محسن يغنى لمصر فى مهرجان العلمين الجديدة (فيديو)

حكيم يشعل الأجواء لحظة دخوله مهرجان العلمين الجديدة

خميس الجارحى: لـ"الشاهد": رؤيا للنبى كانت سببا فى انسحابى من الإخوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فلنحتفل بوفاء النيل

وائل لطفي

القلعة والبحر والسيدة نفيسة

ماجد حبته

قمة الـ«بريكس» المقبلة

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

وائل لطفي

خطر العنصرية

مؤمن المحمدي

تأثير الفراشة أو الشماعة

محمد العسيري

السودان.. الوضع خارج السيطرة

ماجد حبته

تنمية البوابة الغربية

صور

الأدوار النهائية لـ بطولة الجودو بالعلمين

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس