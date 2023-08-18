الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مدحت الكمار: لقاء الرئيس مع أهالى مطروح كشف حجم التأييد الشعبى

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، أهمية لقاء الرئيس السيسي أهالي مطروح، مشيرا إلى أنه كشف مدى التأييد الشعبي الجارف للرئيس، وحب ملايين المصريين.

وأوضح الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، أن لقاء الرئيس السيسي بأهالي محافظة مطروح، نموذج حي وواضح للتواصل الجماهيري مع الناس، قائلا: الرئيس السيسي يتمتع بشعبية جارفة، كما أن صدقه وصراحته في تناول كل القضايا يجعل ملايين المصريين قريبين من حديثه.

وأشاد عضو مجلس النواب، بالاستقبال الحافل من جانب أهالي مرسى مطروح والسلوم وسيدى براني بالرئيس السيسي، مؤكدًا أن مثل هذه الزيارات الميدانية المتكررة، مرآة حقيقية للتأييد الشعبي الكبير الذي يحظى به الرئيس السيسي من قِبل أبناء الشعب المصري، وانعكاس لسياساته الناجحة ومواصلته التنمية في كل شبر في أرض مصر.

وأكد عضو البرلمان أن حوار الرئيس مع قبائل مطروح كشف حرصه على مصارحة ومكاشفة الشعب المصري بالتحديات التي واجهت الدولة في السنوات الأخيرة والحلول غير التقليدية للخروج من الأزمة، علاوة على مواصلة كل مشروعات التنمية الشاملة في كل المجالات.

وأشار النائب مدحت الكمار إلى ما شهدته محافظة مرسى مطروح خلال السنوات الماضية، من مشروعات قومية تنموية لم تشهدها من قبل، وإصرار الدولة على تعظيم الاستفادة من الإمكانيات الهائلة للمحافظة، على كافة المستويات الاستثمارية والسياحية والتنموية، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى المعيشة لأبناء مطروح.

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