الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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منشق عن الإخوان لـ"الشاهد": 90% من شباب الجماعة مُستخدم ولا يدرى شيئًا

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز وخميس الجارحي

أكد خميس الجارحي، المنشق عن جماعة الإخوان الإرهابية، أن 90% من شباب الإخوان مستخدم ولا يدري عن فكرته شيئاً.

أضاف الجارحي، خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي محمد الباز، المذاع عبر فضائية " إكسترا نيوز"، مساء اليوم: "كانت هناك صدمة أخرى قبل قيام ثورة يناير من خلال برنامج تليفزيوني "شاهد علي العصر"، على فضائية "الجزيرة"، وكان المذيع أحمد منصور أحد قيادات الإخوان مستضيفًا للدكتور فريد عبدالخالق من الرعيل الأول للإخوان وكان هناك 90% من الإخوان شباب مستخدم لا يعلم عن الفكرة أي شىء.

وتابع كان سؤال أحمد منصور "ماذا تعرف عن مسرحية المنشية" وهى محاولة اغتيال الإخوان لعبدالناصر، فرد فريد عبدالخالق إنها ليست مسرحية وإن أحد قيادات الإخوان حاول قتل عبدالناصر، لكن دون علم من المرشد وقتها، وكنا القواعد في الجماعة نقول إن هذه مسرحية دبرها النظام للقبض علي عناصر الجماعة فكانت أن أول مسلمة ينقضها أحد الرعيل الأول للجماعة".

وأكمل: "الصدمة الثانية أن الإخوان وقواعدهم لا يعرفون عن سيد قطب أنه الشهيد الذي رفض أن يكتب كلمة تأييد لطاغية وهو عبدالناصر، فكانت الشهادة من فريد عبدالخالق، أنه تم إعدامه لأنه كون تنظيمًا مسلحًّا".

خميس الجارحي ا محمد الباز الإخوان الإرهابية الشاهد

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