الخميس 17 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تقع على مساحة 260 فدانًا.. معلومات عن المنطقة التراثية بالعلمين الجديدة

العلمين الجديدة
العلمين الجديدة

قالت الإعلامية نهى درويش إن العلمين الجديدة واحدة من مدن الجيل الرابع التي تتواجد بها كل الوسائل التكنولوجية ووسائل العيش المستدام على مدار العام كله، وليس فقط في فصل الصيف. 

أضافت نهى، خلال تقديمها برنامج "هنا العلمين" عبر قناة "القاهرة الإخبارية، أن مدينة العلمين الجديدة شهدت طفرة تنموية شديدة جدًا باعتبارها إحدى مدن الجيل الرابع وصديقة للبيئة، كما أنها تتميز بموقع استراتيجي رائع وتطل على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وأوضحت أنه يوجد بمدينة العلمين الجديدة المنطقة التراثية التي تسعى لإحياء التراث في مدينة العلمين، سواء التراث البدوي أو التراث الفني. 

وعرضت قناة القاهرة الإخبارية تقرير يكشف أبرز المعلومات عن المنطقة التراثية والتي تقع على مساحة 260 فدانا، وتشتمتل على مسجد "مالك الملك" على مساحة 3600 متر مربع، كما تحتوي على منطقة تجارية تضم 9 مبان كبيرة تحتوي على مجموعة من المطاعم.

أشار التقرير إلى أن المنطقة التراثية تشمل منطقة البلازا والتي تتكون من 8 مبان كل مبنى أرضي ودوران، وفيها مجموعة من المحال التجارية، كما تضم المنطقة التراثية 3 فنادق بطاقة استيعابية 180 غرفة. 

المنطقة التراثية مدينة العلمين العلمين الجديدة القاهرة الإخبارية الإعلامية نهى درويش

الأكثر قراءة

"الحوار الوطنى" يقدم مقترحًا بفتح تراخيص البناء فى القرى والمدن

«اشتغلت أمين مخزن».. محمد ثروت يكشف كواليس اعتزاله الفن

موسم خروج الأفاعي.. إعلامي: مصر تواجه هجمة شرسة بملايين الدولارات

المايسترو سليم سحاب: قرار العيش في مصر كان صعبًا لكني فضلته

والدة الطفل مصطفى: يئست من كلام الأطباء وحزينة على ابني

غلق كلى لطريق الواحات منتصف الليلة حتى فبراير المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فلنحتفل بوفاء النيل

وائل لطفي

القلعة والبحر والسيدة نفيسة

ماجد حبته

قمة الـ«بريكس» المقبلة

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

وائل لطفي

خطر العنصرية

مؤمن المحمدي

تأثير الفراشة أو الشماعة

محمد العسيري

السودان.. الوضع خارج السيطرة

ماجد حبته

تنمية البوابة الغربية

صور

الأدوار النهائية لـ بطولة الجودو بالعلمين

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس