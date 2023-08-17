تقع على مساحة 260 فدانًا.. معلومات عن المنطقة التراثية بالعلمين الجديدة

قالت الإعلامية نهى درويش إن العلمين الجديدة واحدة من مدن الجيل الرابع التي تتواجد بها كل الوسائل التكنولوجية ووسائل العيش المستدام على مدار العام كله، وليس فقط في فصل الصيف.

أضافت نهى، خلال تقديمها برنامج "هنا العلمين" عبر قناة "القاهرة الإخبارية، أن مدينة العلمين الجديدة شهدت طفرة تنموية شديدة جدًا باعتبارها إحدى مدن الجيل الرابع وصديقة للبيئة، كما أنها تتميز بموقع استراتيجي رائع وتطل على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وأوضحت أنه يوجد بمدينة العلمين الجديدة المنطقة التراثية التي تسعى لإحياء التراث في مدينة العلمين، سواء التراث البدوي أو التراث الفني.

وعرضت قناة القاهرة الإخبارية تقرير يكشف أبرز المعلومات عن المنطقة التراثية والتي تقع على مساحة 260 فدانا، وتشتمتل على مسجد "مالك الملك" على مساحة 3600 متر مربع، كما تحتوي على منطقة تجارية تضم 9 مبان كبيرة تحتوي على مجموعة من المطاعم.

أشار التقرير إلى أن المنطقة التراثية تشمل منطقة البلازا والتي تتكون من 8 مبان كل مبنى أرضي ودوران، وفيها مجموعة من المحال التجارية، كما تضم المنطقة التراثية 3 فنادق بطاقة استيعابية 180 غرفة.