مُشيدًا بقرار تثبيت أسعار الكهرباء.. برلماني: «انحياز جديد للمواطن»

أشاد النائب سيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، بقرار مجلس الوزراء بتثبيت أسعار بيع الكهرباء المطبقة حاليا حتى أول يناير 2024، مؤكدًا أنها خطوة هامة تؤكد انحياز الدولة للمواطنين، في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، وتأتي لتخفيف المعاناة عن المواطنين.

وأوضح “شمس الدين” في تصريحات له، أن هذا القرار يستكمل خطى الدولة في حماية متوسطي ومحدوي الدخل من آثار التحديات الخارجية وآخرها الأزمة الروسية الأوكرانية، وتخفيف العبء على الأسرة المصرية البسيطة في ظل استمرار موجة التضخم التي يواجهها العالم كله.



وطالب سيد شمس الدين، المواطنين بضرورة ترشيد الاستهلاك، ودعم الدولة المصرية في ظل الأزمات العالمية المتلاحقة.

ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، على إصدار قرار بتثبيت أسعار بيع الكهرباء المُطبقة حالياً، ومد إرجاء تطبيق الزيادة المُقررة في تعريفة بيع الطاقة الكهربائية المُعتمدة، لستة أشهر أخرى، حتى أول يناير 2024، وبذلك تكون الدولة قد أرجأت الزيادات المقررة سلفاً لمدة 18 شهراً، مراعاة للظروف والتحديات الاقتصادية.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الدائمة بمراعاة البعد الاجتماعي، عبر اتخاذ حزم استثنائية للحماية الاجتماعية للتيسير على المواطنين في ظل الظرف الاقتصادي الراهن.