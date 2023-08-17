إنهاء تجهيزات حفل حكيم بمهرجان العلمين الجديدة (صور)

بدأ جمهور حكيم في التوافد على مسرح العلمين (ارينا)، لحضور حفل المطرب الشعبي المقام بمدينة العلمين الجديدة ضمن فعاليات مهرجان العالم علمين بالساحل الشمالي.

وينتظر الجمهور صعود حكيم على خشبة مسرح الحفل الذي يشهد العديد من المفاجآت للجمهور، ومن المقرر أن يقدم العديد من أشهر أعماله الجديدة والقديمة التي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

ومن المقرر أن يقدم حكيم خلال هذا الحفل مجموعة مختلفة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة، إضافة إلى أغانيه الجديدة التى طرحها مؤخرًا وعلى رأسها أغنية سيبه والتى طرحها بداية الشهر الحالي، وأغنيته القديمة "السلام عليكم".

تنقسم أسعار تذاكر حفل حكيم إلى أربع فئات حيث تبلغ سعر الفئة الأولى 65000 جنيه، بينما الفئة الثانية 20000 جنيه والفئة الثالثة 400 جنيه والفئة الرابعة تقدر قيمتها 350 جنيها.

مهرجان العلمين الجديدة الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط شهد منذ بداية فعالياته الخميس 13 يوليو الماضي، عددا كبيرا من الفعاليات الترفيهية الفنية والرياضية، وتستمر تلك الفعاليات طوال موسم الصيف؛ ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

بدأت الفعاليات الفنية بحفل كامل العدد للنجم تامر حسني، الذي قدم خلاله عددا كبيرا من أغانيه وسط هتافات الجمهور، فضلا عن قيامه بالظهور أمام جمهور طائرا في الهواء تزامنا مع عرض فيلمه الجديد "تاج"، إضافة إلى حفلات غنائية للنجوم نانسي عجرم وراغب علامة الأسبوع الماضي، إذ حرص "علامة" على توجيه الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعد نجاح حفله بالعلمين قائلا: "بشكر الشركة المتحدة على مجهودهم في المهرجان ويسعدني أن أكون وسط جمهوري"، وحفل ضخم للنجم أحمد سعد الذي رفع شعار كامل العدد وتألق بعدد كبير من أغانيه القديمة والحديثة التي تفاعل معها جمهوره.