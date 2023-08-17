«الغيطي» يتابع تنفيذ محطات المياه والصرف بمنطقة النرجسي في التجمع الثالث

أجرى المهندس عبد الرؤوف الغيطى، رئيس جهاز القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، جولة تفقدية برفقة نواب رئيس الجهاز والمهندسين التنفيذيين، لمتابعة أعمال تنفيذ محطة الصرف الصحى رقم 11 وخط الطرد الملحق بها والذي يقوم بنقل مياه الصرف الصحى بمنطقة الاندلس وإمتداد الاندلس الى محطة رقم 12 ومنها محطة الصرف الصحى بامتداد المستثمرين ومنها لمحطة المعالجة بالمدينة ذلك لحل مشكلة الصرف بمنطقة الاندلس.

وتابع مسئولو جهاز القاهرة الجديدة، أعمال تنفيذ محطة الصرف الصحى بقطع أراضي بيت الوطن امتداد النرجس لنقل مياه الصرف الصحى بالمنطقة الى محطة جنوب المستثمرين.

وتفقد الوفد اعمال تنفيذ محطة رفع داخل محطة المعالجة (انتك) بخط الطرد الخاص بها حتى محطة رفع الصرف الصحى المقاولون العرب يشمل المشروع محطه رفع بطاقة 450 لتر ثانيه وخط طرد قطر 600 مم وبطول 1200 م ط وذلك لزيادة قدرة المحطة على استيعاب كميات مياه الصرف الصحى الواردة لها من التجمع الثالث وتفادى المشاكل السابقة التي كانت تحدث بسببب كميات المياه الزائدة عن طاقة المحطة.

وشملت الجولة، متابعة أعمال الطرق بمحور 24 الرابط بين التسعين الجنوبي والتسعين الشمالي بالامتداد الشرقى وكذا أعمال المرافق بالتسعين الجنوبي واستمرت الجولة على أعمال الطرق بمحور جمال عبدالناصر الفرعيى واعمال رفع الكفاءة بالمحلية الثامنة بالتجمع الثالث.

وشدد رئيس جهاز القاهرة الجديدة علي المسؤولين بضرورة الحفاظ على مداخل العمارات اثناء تطوير الرصيف الخاص بالعمارات وضرورة الحفاظ بقدر الاماكن على الاشجار الموجوده