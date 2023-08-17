الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

توخيل يؤكد ثقته فى أن هارى كين سيصنع الفارق مع بايرن ميونخ

هاري كين
هاري كين

أكد توماس توخيل المدير الفني لنادي بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني في المواسم الـ11 الماضية، أن القناص الإنجليزي الدولي هاري كين المنضم حديثا لصفوف النادي البافاري سيتم الاعتماد عليه بشكل فوري عندما يبدأ الفريق مشواره في الموسم الجديد من البوندسليجا غدا الجمعة على ملعب فيردر بريمن، أملا في مطاردة اللقب الـ12 على التوالي.

وانضم كين الهداف التاريخي لتوتنهام ومنتخب إنجلترا إلى بايرن ميونخ الأسبوع الماضي في صفقة تكفت أكثر من 100 مليون يورو، لكن بدأ مسيرته مع فريقه الجديد بالخسارة أمام لايبزج بثلاثة أهداف دون رد في كأس السوبر الألماني السبت الماضي.

وقال توخيل اليوم الخميس: "تأثير كين لن يتضاءل من خلال الهزيمة، لقد ترك بصمته على العديد من المستويات، مدى قوته في التدريبات، كيفية أدائه في اليوم التالي للخسارة، هو أول من يأتي إلى ملعب التدريب، شخص يقود الطريق".

وأوضح: "أنه يزيد فرصنا بشكل هائل في الفوز غدا، رغم أننا لن نفز في كل مباراة، أنا مقتنع به بنسبة 100%، العمل معه كل يوم يؤكد لي ذلك".

وأشار: "لكنه تغيير بالنسبة له، القدوم إلى بلد جديد بثقافة جديدة، يستغرق الأمر وقتا، لكنه يتأقلم سريعا على البيئة الجديدة المحيطة به، سيكون نقطة فاصلة كمهاجم صريح، لكنه يعطي أيضا الكثير من الخيارات في خط الهجوم".

وسيلعب كين في التشكيل الأساسي لبايرن أمام بريمن، ويأمل النادي البافاري أن ينجح المهاجم صاحب الـ30 عاما في حل مشاكله الهجومية التي بدأت منذ رحيل القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي العام الماضي إلى برشلونة.

من جانبه قال كين: "أنا مستعد، وبالتأكيد أرغب في تسجيل أهداف".

توماس توخيل هاري كين بايرن ميونخ الدورى الألماني الدورى الانجليزى

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