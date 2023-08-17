الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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موسم خروج الأفاعي.. إعلامي: مصر تواجه هجمة شرسة بملايين الدولارات

مصر
مصر

قال الإعلامي حسام فاروق إن هذه الفترة هى موسم خروج الأفاعي من الجحور ونعيق الغربان، على صعيد الهجمة الشرسة على الدولة المصرية.

أضاف فاروق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك هجمة شرسة مكتملة الأركان، مصروف عليها ملايين الدولارات.

ولفت إلى أنه خلال شهر واحد نشرت مجلة "فورين بوليسي"، الأمريكية مقال ملئ بالمغالطات عن مصر، وعندما ردت عليها الخارجية المصرية، لم تنشر ردها في خرق صحيح لقواعد الصحافة على مستوى العالم، منذ تاريخها.

واستدل فاروق بفضيحة جديدة بالجارديان البريطانية والتي نشرت اليوم مقال لمراسلة الجارديان في مصر والتي تم طردها بسبب أخطاء نشرتها عمدا بشأن كوفيد 19، حيث كان المقال عن أحد عناصر الإخوان محمد صلاح سلطان مدافعة عنه.

وأكد فاروق أن الأمريكان يدعمون قيادات الإخوان للهجوم على مصر، موضحا أن المؤسسات الإعلامية الدولية تفتح أبوابها لأبواق الجماعة الإرهابية.

موسم خروج الأفاعي حقائق وأسرار الإخوان جماعة الإخوان هجمة شرسة

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