داخل مسكنه.. العثور على جثة خفير بالمنطقة الصناعية فى الغردقة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمدينة الغردقة، مساء اليوم الخميس، من العثور على جثة خفير داخل منزله بالمدينة الصناعية والتى تقع شمال المدينة.

كان اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بالعثور على جثة خفير فى العقد السادس من العمر داخل منزله.

وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف لموقع البلاغ وتبين أن الجثة لشخص يدعى "النوبي. ا. ا" 52 سنة من محافظة الأقصر ويعمل خفيرًا، حيث عثر على الجثة داخل مسكنة بالمنطقة الصناعية بعد ميدان جهينة شمال الغردقة.

وكشفت التحريات الأولية أنه لا يمكن الجزم بسبب الوفاة، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الغردقة العام، كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.