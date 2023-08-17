محافظ الوادي الجديد يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق الخدمة
ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، اجتماع مجلس إدارة صندوق الخدمة، بحضور الدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ والمحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة والسيد إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد ورؤساء المراكز وأعضاء المجلس.
وأصدر المحافظ خلال الاجتماع عدد من التوجيهات جاء أهمها:
- استمرار تنفيذ مبادرة "اتّقوا النار ولو بشقِّ تمرة" لجمع زكاة التمور وتخصيص 50% من عائدها لإطلاق حملة موسعة لمكافحة سوسة النخيل بكافة مراكز المحافظة، ودعم قطاعي التعليم والصحة وتعزيز موارد مركز دكتور حسن حلمي لذوي الاحتياجات الخاصة وإنشاء فرع آخر بمركز الداخلة، بالإضافة إلى دعم موارد مؤسسة التكافل الاجتماعي للإنفاق على الحالات الأولى بالرعاية وسداد ديون الغارمات.
- تخصيص مجمعات لبيع التمور بمدينة الخارجة بديلًا عن شوادر البيع العشوائية؛ وذلك لتنظيم عملية البيع والشراء وتوحيد الأسعار بكافة المناطق طبقًا للعرض والطلب وذلك بالأماكن التالية (الموقف القديم بحي المروة بجوار مصنع البلح- أمام الكمين القديم وأمام السكة الحديد بمنطقة البرامودي - حي السبط بجوار محطة الوطنية).
- إصدار تصاريح الخروج للحاصلات الزراعية بالوحدات المحلية؛ تيسيرًا على المستثمرين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
- طرح وحدات حفظ وتخزين التمور المُنشأَة بمركز باريس أمام الراغبين في تأجيرها من أبناء المركز.