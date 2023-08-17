الخميس 17 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الوادي الجديد يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق الخدمة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، اجتماع مجلس إدارة صندوق الخدمة، بحضور الدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ والمحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة والسيد إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد ورؤساء المراكز وأعضاء المجلس.

وأصدر المحافظ خلال الاجتماع عدد من التوجيهات جاء أهمها:

  • استمرار تنفيذ مبادرة "اتّقوا النار ولو بشقِّ تمرة" لجمع زكاة التمور وتخصيص 50% من عائدها لإطلاق حملة موسعة لمكافحة سوسة النخيل بكافة مراكز المحافظة، ودعم قطاعي التعليم والصحة وتعزيز موارد مركز دكتور حسن حلمي لذوي الاحتياجات الخاصة وإنشاء فرع آخر بمركز الداخلة، بالإضافة إلى دعم موارد مؤسسة التكافل الاجتماعي للإنفاق على الحالات الأولى بالرعاية وسداد ديون الغارمات.
  • تخصيص  مجمعات لبيع التمور بمدينة الخارجة بديلًا عن شوادر البيع العشوائية؛ وذلك لتنظيم عملية البيع والشراء وتوحيد الأسعار بكافة المناطق طبقًا للعرض والطلب وذلك بالأماكن التالية (الموقف القديم بحي المروة بجوار مصنع البلح- أمام الكمين القديم وأمام السكة الحديد بمنطقة البرامودي - حي السبط بجوار محطة الوطنية).
  • إصدار تصاريح الخروج للحاصلات الزراعية بالوحدات المحلية؛ تيسيرًا على المستثمرين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
  • طرح وحدات حفظ وتخزين التمور المُنشأَة بمركز باريس أمام الراغبين في تأجيرها من أبناء المركز.
محافظ الوادي الجديد اجتماع مجلس إدارة صندوق الخدمة تنفيذ مبادرة ات قوا النار ولو بشق تمرة لجمع زكاة التمور حملة موسعة لمكافحة سوسة النخيل دعم قطاعي التعليم والصحة تعزيز موارد مركز دكتور حسن حلمي لذوي الاحتياجات الخاصة

الأكثر قراءة

"الحوار الوطنى" يقدم مقترحًا بفتح تراخيص البناء فى القرى والمدن

آخر مستجدات متحور كورونا الجديد "إى جى 5".. هل دخل مصر؟

تقارير سعودية: اتحاد جدة يقرر فسخ تعاقد أحمد حجازى

محكمة النقض تؤيد حكم حبس أحمد بسام زكي 8 سنوات في قضية التحرش

الشباب السعودى يحوّل أنظاره إلى نجم الأهلى بدلاً من زيزو

عماد حسين: فى انتظار قرارات تُرضى الكثيرين وتخفف العبء عن المصريين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

القلعة والبحر والسيدة نفيسة

ماجد حبته

قمة الـ«بريكس» المقبلة

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

وائل لطفي

خطر العنصرية

مؤمن المحمدي

تأثير الفراشة أو الشماعة

محمد العسيري

السودان.. الوضع خارج السيطرة

ماجد حبته

تنمية البوابة الغربية

محمد رفعت

محافظون وتجارب (13) محافظ الحرب والسلام!

صور

الأدوار النهائية لـ بطولة الجودو بالعلمين

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس