محافظ الوادي الجديد يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق الخدمة

ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، اجتماع مجلس إدارة صندوق الخدمة، بحضور الدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ والمحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة والسيد إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد ورؤساء المراكز وأعضاء المجلس.

وأصدر المحافظ خلال الاجتماع عدد من التوجيهات جاء أهمها: