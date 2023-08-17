الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"المنشآت الفندقية" تبحث كيفية الاستفادة من هدر أطعمة الفنادق

اطعمة
اطعمة

طالبت غرفة المنشآت الفندقية، برئاسة علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير الأعمال،  جميع الفنادق بالعمل على مكافحة الهدر في الأغذية والمشروبات وتوعية النزلاء بذلك.

تعميم الغرفة في منشورها جاء بناءً على توجيهات د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بضرورة الاستفادة من فائض الأطعمة، خاصة أن مصر يهدر فيها ما يزيد عن (9 ملايين طن من الطعام سنويًا).

وطالبت الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية الفنادق معرفة نسب هدر الطعام من خلال استمارة تم توزيعها على الفنادق تتضمن بعض الأسئلة والاستفسارات التى يمكن من خلالها الإجابة على نسب وأسباب هدر الطعام داخل هذه المنشآت ووضع بعض المقترحات والحلول التى قد تساعد فى التقليل من هذا الأمر بصوره المختلفة.

كما طالبت بحث المنشآت الفندقية على عمل حملات توعوية وإرشادية لنشر ثقافة الحفاظ على الطعام وتقليل كميات المهدر بين الزائرين بمختلف جنسياتهم وكذلك العاملين بتلك المنشآت الفندقية، كما طالبت الإدارة المركزية المنشآت الفندقية بموافاتها بنتائج تحليل استمارات الاستبيان بعد توزيعها وتجميعها بعد استيفائها؛ حتى يتسنى لها التتسيق مع الجهات المعنية لإمكانية الاستفادة من هذا الهدر.

غرفة المنشأت الفندقية فائض الاطعمة فنادق الطعام

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