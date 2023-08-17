الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة بطريق الغردقة

اسعاف
اسعاف

أصيب مساء اليوم الخميس، 5 أشخاص من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق رأس غارب الغردقة، شمال محافظة البحر الأحمر.

كان اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي بمنطقة جبل الزيت، بين مدينتى رأس غارب والغردقة.

على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة كل مصطفى أحمد مصطفى، 40 سنة "كدمات متفرقة بالجسم"، وزوجته مروة عنتر عبد العاطي، 40 سنة "كدمات متفرقة بالجسم"، وشقيقتها نشوى عنتر عبد العاطي، 39 سنة "اشتباه كسر بالذراع اليسرى وكدمات متفرقة بالجسم"، وأطفالهم مروان مصطفى أحمد، 12 سنة، جودة مروان مصطفى 11 سنة بإصابات متفرقة بالجسم.

تم نقلهم إلى مستشفى الغردقة العام لتلقي الإسعافات الأولية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.

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