الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

كشف سر اسم كريستيانو رونالدو.. من هو الرئيس الأمريكي الذي أطلق عليه والده؟

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو هو أحد أفضل لاعبي كرة القدم في التاريخ، والذي يلعب حاليا لنادي النصر السعودي والمنتخب البرتغالي، ولكن هل تعلم أن اسمه الكامل هو كريستيانو رونالدو دوس سانتوس أفيرو؟ وهل تعلم أنه سمي على اسم أحد رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية؟.

في السطور التالية، نكشف بعض التفاصيل الغريبة والمثيرة عن اسم نجم كرة القدم العالمية كريستيانو رونالدو، وفقًا لتصريحات والدية الأخيرة حسبما نشر موقع "ذا صن" البريطانية.

في حديث لوالده، جوزيه دينيس أفيرو، مع صحيفة The Sun، كشف أنه سمى ابنه كريستيانو رونالدو نسبة إلى الرئيس الأمريكي رونالد ريجان، الذي كان رئيسا للولايات المتحدة من عام 1981 إلى عام 1989. 

قال والد رونالدو: "أنا من محبي رونالد ريجان، وكان مثلًا للشجاعة والقوة. كان أحد أفضل الممثلين في هوليود، وأصبح بعد ذلك أحد أفضل الرؤساء في تاريخ أمريكا، لذلك، قررت أن أضع اسمه على ابني، كرستانو رونالدو". وأضاف: "أتمنى أن يكون ابني مثل رونالد ريجان، شجاعًا وقويًا وناجحًا في حياته".

ولكن يبدو أن رونالدو لا يحب اسمه الثاني كثيرًا، ففي مقابلة مع مجلة GQفي عام 2016، قال: "لا أحب اسم رونالد، وإذا كان بإمكانك تغيره"، وأشار إلى أنه يفضل أن يُطلق عليه باسمه الأول فقط، كرستيانو. وقال: "أعتقد أن اسم كرستانو هو اسم جميل، حيث إنه اسم بسيط وجذاب".

يعتبر كريستيانو رونالدو أحد أشهر وأفضل لاعبي كرة القدم في العالم، وقد حقق العديد من الإنجازات الرائعة في مسيرته المهنية، فقد عادل الرقم القياسي العالمي لأكثر عدد من الأهداف الدولية للرجال بمجموع 109 أهداف، متقاسمًا المركز الأول مع الهداف الإيراني علي دائي. 

وسجل رونالدو هدفين من ضربتي جزاء في مباراة بلاده ضد فرنسا في بطولة أمم أوروبا 2020، كما تصدر قائمة هدافي بطولة أمم أوروبا 2020 بخمسة أهداف، متفوقًا على كل من باتريك شيك وكاريم بنزيما وروميلو لوكاكو وإيميل فورسبرغ، الذين سجلوا كل منهم أربعة أهداف.

حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة ثلاث مرات في بطولة أمم أوروبا 2020، وهي أكثر من أي لاعب آخر، وحصل على هذه الجائزة في مباراته ضد المجر وفرنسا وبلجيكا.

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