الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: القيادة السياسية جادة في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني

النائب عادل عامر
النائب عادل عامر

قال النائب عادل عامر، عضو مجلس النواب، إن  إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتمامه بمخرجات الحوار الوطني وإحالة توصياته إلي الجهات المعنية للعمل علي تنفيذها، يؤكد مجددًا جدية القيادة السياسية في دعوته للحوار الوطنى في بحث مختلف الملفات والقضايا الهامة بالمجتمع، مؤكدا أن الحوار الوطنى يُثرى الحياة السياسية والحزبية في الدولة المصرية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الحوار الوطنى، خطوة هامة وجادة نحو بناء الجمهورية الجديدة، وأن الملفات التي طُرحت للنقاش جميعها تأتي في إطار خطة التنمية الشاملة للدولة المصرية، لافتا إلى أن الجلسات تشهد زخم كبير وغير مسبوق، متابعا:" الحوار تضمن عددا من المحاور الهامة والرئيسية، المحور السياسى، الاقتصادى، والاجتماعى، وهناك عدد كبير جدا من اللجان بشأن عدد من القضايا المختلفة".

وأكد “عامر” أن الحوار يلامس كل قضايا المواطن ويستهدف مواجهة التحديات الاقتصادية التي انعكست على العالم أجمع.

وتابع: “الحوار ألقى الضوء على التضخم وغلاء الأسعار، وذلك من خلال الوقوف على الأسباب المباشرة وغير المباشرة للتضخم وغلاء الأسعار، آثار ونتائج انتشار التضخم وغلاء الأسعار، الإجراءات السريعة لمعالجة ظاهرة التضخم وغلاء الأسعار والحلول المستدامة لها”.

وأكد أن مناقشات الحوار الوطني شددت على توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير، ودور الدولة في دعم الزراعة و الائتمان والديون، وإصلاح قطاع التعاونيات الزراعية، وتضمنت التوصيات الخاصة باللجنة والمقترحات أهمية تعزيز دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي و تسعير المحاصيل، بما في هذا زيادة عدد الزراعات التعاقدية، من أهم وأبرز الملفات التي تم إلقاء الضوء عليها في الجلسات العامة.

النائب عادل عامر مجلس النواب السيسي الحوار الوطنى القيادة السياسية الحياة السياسية

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