فعاليات رياضية وعلمية بالانشطة الطلابية الصيفية بجامعة عين شمس

فى إطار اهتمام إدارة جامعة عين شمس بالأنشطة الطلابية الصيفية برعاية الكتور غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس و الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب واشرف إبراهيم سعيد امين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب شاركت إدارة النشاط الرياضي في البطولة الشاطئية بباجوش في الفترة من ١٢:٧ من أغسطس الجارى والتى نظمتها جامعة الإسكندرية

حيث شاركت الجامعة في الألعاب التالية:

خماسي القدم شاطئ طلبه

والكرة الطائرة شاطئ طلبه

والكرة الطائرة شاطئ طالبات

وحقق منتخب الجامعة في كرة القدم خماسي المركز الأول وحصل علي الميدالية الذهبية

والكرة الطائرة طالبات المركز الثالث وحصل علي الميدالية البرونزية

باشراف عام من أ. ابراهيم سعيد امين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب واشرف

أ.طارق أحمد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب وأ. محمد حسن مدير ادارة النشاط الرياضي

مشرفه الكرة الطائرة فاطمة خليفه

مشرف طلبه خماسي هاني عطيهاعلان نتيجة

كما أقيمت مسابقة قصص الخيال العلمي والتى نظمتها إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الشباب - اللجنة العلمية العليا لاتحاد طلاب الجامعة بالتعاون والتنسيق مع مركز الابتكار وريادة الأعمال

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والتى استمرت على مدار يوميى ١٠،٩ من أغسطس تحت إشراف أ. ابراهيم سعيد امين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب و أ. طارق احمد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب .

وأ. طلعت عبده مدير إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي .

و جاءت النتائج علي النحو التالي :-

المركز الاول الطالبة / اسماء محمود خليفة كلية الحقوق عن قصة بعنوان / الجحيم المنشود

المركز الثاني الطالبة / نورهان رجب عبد الحميد كلية الألسن عن قصة بعنوان / اخر الرجال الأصليين

المركز الثالث الطالب / يوسف خالد محمد كلية التمريض عن قصة بعنوان / القدر المحتوم

المركز الرابع الطالبة / ريهام خالد زكي كلية الزراعة عن قصة بعنوان / نقطة تحول

المركز الخامس الطالب / ابراهيم احمد ابراهيم كلية الألسن عن قصة بعنوان / ريان .



كما نظمت إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الشباب - اللجنة العلمية العليا لاتحاد طلاب الجامعة بالتعاون والتنسيق مع مركز الابتكار وريادة الأعمال

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زيارة علميه لطلاب الجامعة الى المتحف الجيولوجي المصري والمتحف القومي للحضارة المصرية

لعدد 100 طالب وطالبة من الكليات المختلفة . وذلك يوم الثلاثاء الموافق 8/15 .