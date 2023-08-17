الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الكسار يتوج بذهبية وزن 66 كجم في البطولة العربية للجودو بالعلمين

جانب من الحدث
جانب من الحدث

توج يوسف الكسار لاعب المؤسسة العسكرية، بالميدالية الذهبية في منافسات وزن 66 كيلو، بعد الفوز على حسن المغربي، في نهائي البطولة العربية للجودو، المقامة في مدينة العلمين الجديدة.

فيما حصد عمر قداح، لاعب نادي هليوبوليس، بالميدالية البرونزية، في منافسات وزن 66 كيلو، بعد الفوز على الكويتي علي هاني، في مباراة تحديد المركز الثالث .

كما حصد عمر حسين، لاعب نادي المؤسسة العسكرية الميدالية الذهبية، في منافسات وزن 55 كيلو، في المباراة النهائية.

ووفقا للبرنامج التفصيلى اليوم، فتستمر الفترة الصباحية حتى الواحدة والنصف مساء، حيث تقام فى الفترة الصباحية لأوزان تحت 73 كجم وتحت 81 كجم وتحت 90 كجم، وفوق 90 كجم ذكور، وعلى مستوى الإناث لأوزان تحت 40 كجم، وتحت 44 كجم، وتحت  48 كجم، وتحت 52 كجم.

وفى الفترة المسائية تقام فى الفترة من الثالثة حتى السابعة والنصف لمنافسات أوزان تحت 50 كجم، وتحت 55 كجم، وتحت 60 كجم، وتحت 66 كجم على مستوى الذكور، وعلى مستوى الإناث تحت 57 كجم، وتحت 63 كجم، وتحت 70 كجم، وفوق 70 كجم، كما تقام قرعة الناشئين فرق.

وعقب انتهاء الفترتين الصباحية والمسائية يقام فى السادسة مساء حتى السادسة والنصف الميزان الرسمى للناشئين والناشئات، وكذلك الكشف عن بدل المباريات.

ويشارك 30 فريقا مصريا، في البطولة العربية للجودو، بمدينة العلمين الجديدة بـ 192 لاعبا ولاعبة في البطولة، التي تُقام في الفترة من 15 إلى 18 أغسطس الجاري، ذلك ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة أكبر حدث ترفيهي في مصر والشرق الأوسط، والذي يشهد العديد من الفعاليات، منها حفلات لكبار نجوم الوطن العربي وأضخم الأحداث الفنية والرياضية.

وتأتي إقامة البطولة في مصر فى ظل ثقة الاتحادات الدولية والعربية والأفريقية بإقامة البطولات على أرض المحروسة بعد النجاح الكبير الذي حققته على مدار السنوات الماضية في استضافة العديد من البطولات العالمية ولاقت إشادات كبيرة من الاتحادات القارية.

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