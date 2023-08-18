الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكنيسة الكيريتية تحتفل باليوبيل الذهبي لرهبنة بابا الروم الأرثوذكس

البابا ثيؤدوروس
البابا ثيؤدوروس

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة الرسمي، ووكيلها للشؤون العربية: إنه في دير رقاد السيدة العذراء أغاثاروس، أبرشية كريت المقدسة ومسقط رأس صاحب الغبطة بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا ثيودروس الثاني، تم تكريم غبطته حيث بدء رهبنته دير أغاراثوس المقدس منذ خمسون عامًا، وهو دير يعود تاريخه إلى ألف عام.

حضر الاحتفال الحاكم الإقليمي لجزيرة كريت السيد ستافروس أرناوتاكيس، ورئيس أساقفة جزيرة كريت المتروبوليت إفغينيوس. ومن بطريركية الإسكندرية متروبوليت غينيا المطران جيورجيوس، المتروبوليت ديمتريوس مطران تنزانيا ودار السلام، والمتروبوليت ميليتيوس مطران قرطاجة وشمال أفريقيا. وعن البطريركية المسكونية المتروبوليت إيوف مطران بيسيدية.

أكد الحاكم الإقليمي لجزيرة كريت أن البابا ثيودورس هو مثال يحتذى به لكل شخص يريد أن يدعم إخوانه من بني البشر دون تمييز. وهو يُشجع الشباب ويدعم شعوب إفريقيا من خلال خدمة الملايين من قطيعه دون تمييز. وأضافت في ختام كلمتها: "من دير أغاراثوس التاريخي كإقليم كريت وبالطبع ككريتيين، نتمنى غبطته سنوات عديدة لصالح الأرثوذكسية وبطريركية الإسكندرية وإفريقيا".

في كلمته، قال البابا ثيودروس: "مرت خمسون عامًا مثل يوم واحد. خمسون عاماً تحت سقف وحماية سيدة اليتيم. الشخص الذي أصبحت منذ ذلك الحين وإلى الأبد أمًا ومساعدة واقية في حياتي. طوال رحلتي التي نحتتها يد الله القدير هنا، في سِبيل، في أوديسا، في الإسكندرية، في الكاميرون، في زيمبابوي، ثم على العرش البطريركي لمرقس الرسول. صحيح أنه في أولى خطوات تفاني الانفرادي هنا، سمعت عدة مرات ذهنيًا وبشكل مدرك، من أيقونتها الكبيرة، التي كانت تزين قاليتي المتواضعة: "طفلي، لدي شيء عظيم يخبئه لك". وهذا غريب وغير مفهوم لراهب بسيط ومتواضع".

وشدد أيضًا بقوله: "إذا كانت هذه الليلة، يا إخوتي وأولادي، رسالة متواضعة، أود أن أعطيها لمحبة جميعكم، الذين جاءوا هنا بكرم إلى باحة أغاثاروس لشكر مريم العذراء جميعًا، ستكون هذه الرسالة كالتالي: ثق بها! تحلى بالشجاعة بها! ألق نظرة على صورتها المقدسة! وهي لن تتركك أبدا! سوف تريحك! ستقف بجانبك ودعمك". 

بعد ذلك، منح البابا ثيودوروس  لرئيس أساقفة كريت المتروبوليت يوجينيوس صليب القديس سابا تكريمًا له، كما قدم  لرئيس الدير عصا رئيس دير مصنوعة من العاج. في المقابل قدم رئيس الدير المقدس لغبطته نقش يصور القديس كيرلس.

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