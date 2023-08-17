الخميس 17 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

محمد حلاوة: رسائل الرئيس السيسى من مطروح تتسم بالمصداقية والصراحة وتثلج صدور المواطنين

محمد حلاوة رئيس لجنة
محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ

.. سنتجاوز التحدى الاقتصادى وسيصبح ماضيًا مثل الإرهاب.. التنمية فى كل مكان.. ولا نريد إلا الخير للناس

قال محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي من مطروح تتسم بالمصداقية والوضوح والصراحة وتثلج صدور المواطنين، وكما عودنا الرئيس منذ توليه المسئولية، أن يشاركنا بكل تفاصيل خطط التنمية والموقف الاقتصادى والسياسى، وأن يعرض علينا نحن المواطنين جميع الخطط التنموية التى تعمل عليها الدول أولًا بأول فى كل شبر من الأراضى المصرية، لأن الشعب والقيادة السياسية شركاء في قيادة الوطن والنهوض به.

وأكد محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بخصوص التحديات الاقتصادية الراهنة مهمة للغاية، ليس فقط لأنها ترد بقوة على الحرب النفسية المشتعلة ضد المصريين من المنصات بالخارج والتى تشوه كل إنجاز فى مصر وتقدم صورة مظلمة للمستقبل أمام المواطنين، وإنما لأن الرئيس عبدالفتاح السيسي لا يكذب أبدًا على المواطنين، ولا يخدعهم بالكلام المريح المعسول، وإنما يشركهم فى الحقائق أولًا بأول ولذلك فالمواطنون يثقون فى الرئيس وفى كلامه المبنى على حقائق، وعندما يقول لهم اليوم إننا سنتجاوز التحدى الاقتصادى وسيصبح ماضيًا مثل الإرهاب، فإنهم يصدقونه وسيلتفتون إلى العمل وكلهم تفاؤل وثقة فى المستقبل.

وأشار محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إلى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بمفهوم العدالة فى توزيع ثمار التنمية اهتمامًا كبيرًا، ولذلك نراه اليوم فى المنطقة الغربية التى كانت مهملة تنمويًا طوال عقود يتابع المشروعات العملاقة على المستوى اللوجستى والتنمية الزراعية والصناعية وعلى مستوى استكمال أعمال البنية الأساسية المؤدية إلى نهضة عمرانية جديدة، وبعد افتتاح ميناء جرجوب والتوسعات الكبيرة فى ميناء الإسكندرية نرى الاهتمام الرئاسى الكبير بالمشروع الزراعى العملاق الدلتا الجديدة والمقرر افتتاح مرحلته الأولى بمقدار 700 ألف فدان قريبًا مع افتتاح منفذ السلوم الذى سيحدث نقلة فى التبادل التجارى مع الأشقاء فى ليبيا.

وأضاف محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن من القضايا شديدة الأهمية التى تطرق إليها الرئيس عبدالفتاح السيسي فى حديثه إلى أهالى مطروح، كيف استطاعت الدولة المصرية حل مشكلة المياه التي كانت تعاني منها محافظة مطروح منذ عقود طويلة، وكيف تم عمل خطط لإنشاء محطات تحلية على البحر المتوسط من أجل توفير المياه العذبة لكل سكان المنطقة الغربية، وكذلك وضع خطط للتنقيب عن المياه الجوفية من أعماق كبيرة حتى يتسنى استصلاح مساحات جديدة من الأراضى الزراعية ومساعدة المزارعين فى المنطقة الغربية ومطروح حتى السلوم، بالإضافة إلى خطط الزراعة الموسمية على مياه الأمطار.

وتابع محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن عبارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لأهالى مطروح تلخص الموقف كله رغم الأزمات العالمية الطارئة: "المطالب كتير لأن احنا متأخرين كتير، ومحتاجين نشتغل كتير اوي.. مش طريق بس ومش مدرسة بس.. طريق ومدرسة وقطار وحاجات تانية كتير.. بنتكلم في 105 ملايين.. اشتغلنا بهمة وعلى طول.. وأثناء كورونا كنا شغالين.. ودلوقتي شغالين وهنفضل شغالين كده"، مشيرًا إلى أن جهود الرئيس السيسي وأجهزة الدولة المصرية تفوق الخيال لمواجهة الأزمات العالمية والمضى فى خطط التنمية بقوة فى كل شبر من الأراضى المصرية لتحقيق مبدأ العدالة فى توزيع ثمار التنمية ولتعويض العقود السابقة من التجاهل والبطء فى حل المشكلات التى واجهت عديدًا من المناطق الجغرافية، خاصة المناطق الحدودية والصحراوية.

محمد حلاوة الرئيس السيسي مجلس الشيوخ صناعة الشيوخ مطروح الدلتا الجديدة الإرهاب التنمية الشاملة

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