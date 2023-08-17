كلام نهائي.. الزمالك يلغي صفقات الموسم الجديد ويكتفي بعودة المعارين

‏قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، إيقاف المفاوضات مع بعض اللاعبين الجدد المقرر التعاقد معهم في فترة الانتقالات الصيفية الحالية والذين طلبهم الكولومبي كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للتعاقد معهم استعدادا للموسم الكروي الجديد.

‏وأغلق الزمالك المفاوضات مع اللاعبين الجدد بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها النادي في الاونة الاخيرة وبسبب قرار الفيفا بإيقاف قيد لاعبي الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية إلا في حالة تسديد غرامة نادي سبورتنج لشبونة وغرامة اللاعب اتشمبونج ‏والتي تصل الغرامات الي حوالي 100 مليون جنيه.

في الوقت الذي يعاني فيه نادي الزمالك من أزمة مالية كبيرة سواء في صرف المستحقات المتأخرة لكل اللاعبين من الموسم الماضي ولا يوجد أموال لتجديد عقود اللاعبين الأساسيين بالفرق الرياضية المختلفة، ومازالت أزمة الموظفين مستمرة ولم يتم صرف مرتباتهم المتأخرة منذ شهرين مما جعل مجلس الإدارة يطلب قرضا من أحد البنوك

ووافقت وزارة الشباب والرياضة على منح الزمالك القرض ولكن ينتظر مسؤولو النادي قرار البنك بالموافقة على الضمانات التي قدمها النادي من أجل صرف القرض .

‏و لذلك قرر مجلس الزمالك الغاء كل المفاوضات مع اللاعبين الجدد ولن يتعاقد الزمالك مع أي صفقة جديدة هذا الموسم بسبب الأزمة المالية وبسبب إيقاف قيد الفريق باتحاد الكرة.

ومن المقرر أن يقوم الزمالك بتسديد غرامات الفيفا في يناير القادم من أجل فتح القيد في فترة الانتقالات الشتوية ولذلك رفض الزمالك التفاوض والتعاقد مع صفقات جديدة لعدم إمكانية قيدهم في قائمة الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويعود الفريق للتدريبات يوم 25 أغسطس الجاري استعدادا للموسم الجديد، قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 20 يوم عقب مشاركة الأبيض في البطولة العربية.

وتعادل فريق الزمالك مع النصر السعودي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأمس، باستاد مدينة الملك فهد في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.