"التضامن": استمرار استقبال معرض ديارنا بمارينا

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي استمرار استقبال زوار معرض ديارنا بمارينا- الساحل الشمالي، والذي تتواصل فعالياته حتى بداية الشهر المقبل.

ويُقام المعرض على مساحة 1500 متر مربع، ويستمر يوميًا حتى الرابعة صباحًا، ويشارك فيه 500 عارض لعرض منتجات ما يقرب من 5000 أسرة منتجة تشمل السجاد والكليم، والزجاج الملون والمعشق، ومنتجات الخوص، والمفروشات والملابس القطنية، والاكسسوار والفضة، والمنتجات الخشبية والنحاسية، والجلود، والعطور، وغيرها من المنتجات وغيرها من المنتجات التي تتلاءم مع موسم الصيف واحتياجات المصيفين.

وكذلك والمنتجات الشبابية الخاصة بأصحاب المشروعات متناهية الصغر من الأسر المنتجة والتعاونيات الإنتاجية ومشروع مستورة الممول من بنك ناصر، بالإضافة إلى صندوق تنمية الصناعات الريفية والبيئية.

- الأسر المنتجة

يستفيد من مشروع الأسر المنتجة الأفراد والأسر أو الذين تنطبق عليهم شروط الانتفاع وهم من لديهم القدرة والرغبة والوقت اللازم، وذلك بعد إعدادهم الإعداد المناسب من خلال التدريب المهني، ولا يشترط فى ذلك سن معينة ويفضل الأسر ذات الدخل المنخفض.



- الشروط