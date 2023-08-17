الخميس 17 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التضامن": استمرار استقبال معرض ديارنا بمارينا

جريدة الدستور

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي استمرار استقبال زوار معرض ديارنا بمارينا- الساحل الشمالي، والذي تتواصل فعالياته حتى بداية الشهر المقبل.

ويُقام المعرض على مساحة 1500 متر مربع، ويستمر يوميًا حتى الرابعة صباحًا، ويشارك فيه 500 عارض لعرض منتجات ما يقرب من 5000 أسرة منتجة تشمل السجاد والكليم، والزجاج الملون والمعشق، ومنتجات الخوص، والمفروشات والملابس القطنية، والاكسسوار والفضة، والمنتجات الخشبية والنحاسية، والجلود، والعطور، وغيرها من المنتجات وغيرها من المنتجات التي تتلاءم مع موسم الصيف واحتياجات المصيفين. 

وكذلك والمنتجات الشبابية الخاصة بأصحاب المشروعات متناهية الصغر من الأسر المنتجة والتعاونيات الإنتاجية ومشروع مستورة الممول من بنك ناصر، بالإضافة إلى صندوق تنمية الصناعات الريفية والبيئية.

- الأسر المنتجة

يستفيد من مشروع الأسر المنتجة الأفراد والأسر أو الذين تنطبق عليهم شروط الانتفاع وهم من لديهم القدرة والرغبة والوقت اللازم، وذلك بعد إعدادهم الإعداد المناسب من خلال التدريب المهني، ولا يشترط فى ذلك سن معينة ويفضل الأسر ذات الدخل المنخفض.


- الشروط

  • صورة من شهادة الميلاد.
  • شهادة صحية تفيد الخلو من الأمراض المعدية.
  • عدد 3 صور فوتوغرافية حديثة.
  • الشهادة الدراسية إن وجدت.

 

التضامن أرينا المنتجة

الأكثر قراءة

"الحوار الوطنى" يقدم مقترحًا بفتح تراخيص البناء فى القرى والمدن

بعد 3 أيام عمل.. التحريات تكشف استيلاء حارس على 1.7 مليون جنيه بالقليوبية

غلق صالة الوصول رقم 1 بميناء القاهرة الجوي اعتبارًا من الأحد

بحثوا عن الذهب فطاردهم الموت.. لغز العثور على 3 جثث بقنا

ضبط 3500 عبوة سجائر ومخالفات تموينية بالغربية

راح يشترى شاى.. مصرع طفل غرقًا فى منشأة القناطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

وائل لطفي

خطر العنصرية

مؤمن المحمدي

تأثير الفراشة أو الشماعة

محمد العسيري

السودان.. الوضع خارج السيطرة

ماجد حبته

تنمية البوابة الغربية

محمد رفعت

محافظون وتجارب (13) محافظ الحرب والسلام!

مدحت بشاى

تعالوا نودّع ثقافات المُيوعة

عبد الرحيم طايع

سر الحياة بعد الموت

صور

الأدوار النهائية لـ بطولة الجودو بالعلمين

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس