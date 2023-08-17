الخميس 17 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الباز": لا نعيش في عصر العنتريات.. وندرس المشكلات على الأرض

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

استعرض الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، أبرز تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، خلال حواره مع أهالي مطروح والسلوم وسيدي براني.

وقال "الباز" خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم"، اليوم الخميس، إن "الرئيس السيسي أكد أن الوضع الراهن لا يعود أبدًا إلى قرار غير رشيد اتخذته الدولة".

وأضاف "البعض يقول إنه لم يكن هناك ترتيب للأولويات وكان مفروض حاجات تحصل قبل حاجات وكان مفروض حاجات تؤجل لكن النص الصريح الذي يقوله الرئيس إن الظروف الحالية للدولة ليست انعكاسًا لأي قرار أو إجراء يتسم بعدم الرشد من الدولة".

واستكمل "كما أكد الرئيس أنه خلال العشر سنوات الماضية الدولة كانت حريصة على عدم المغامرة بالناس في أي شيء يكون له مردود غير جيد على البلاد"، مشيرًا إلى أن هنا كلمة السر في السياسة المصرية.

وتابع "نحن لا نعيش في عصر العنتريات، نحن نعيش في شكل واقعي جدًا يتم دراسة المشكلات على الأرض ولا ندخل بالناس مغامرات غير محسوبة والتي أغلبها يكون أثرها سيء وكارثي، دلوقتي إحنا في دولة واقفة على رجليها في مشكلات وأزمة أسعار أه لكن الأزمة الاقتصادية ستنتهي والمشروعات ستكتمل والمدن الجديدة لم يتوقف العمل فيها رغم الأزمات".

وتابع:"توقف العمل في المشروعات القومية كلام غير رشيد لأن الرئيس أكد أن تلك المشروعات البلد متأخرة فيها في الأساس، وإذا توقفت سنخسر أكثر".

واختتم:"الرئيس السيسي عبّر بجرأة وشجاعة عن أن لم يكن هناك أي قرار غير رشيد، ولم يكن هناك أي مغامرة غير محسوبة بالناس، وهناك أمر آخر وهو أننا لا نعمل بما يكفي ونحن مقصرين بشكل كبير".

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