مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعى بالعلمين الجديدة ويبحث عددًا من الملفات الهامة

بدأ مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بمقر الحكومة بالعلمين الجديدة، لبحث عدد من الملفات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، وآخر المستجدات على الساحة العالمية وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

ويناقش مجلس الوزارء، خلال اجتماعه، عددًا من الموضوعات ومنها مناقشة القوانين والقرارات الوزارية الهامة التي تهدف إلى إحداث نهضة على كل المستويات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمارات، وإصدار قرارات لدعم الاستثمار، ومتابعة استكمال العمل بالمشروعات القومية المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية، ومن بينها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى والريف المصري.

كما يتابع المجلس أيضًا ما تم بشأن الإجراءات التي يتم اتخاذها بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومنها متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، وملفات الاستثمار والصناعة والتصدير والزراعة ومراقبة الأسواق وإتاحة الأراضي الصناعية للمستثمرين ومظلة الضمان الاجتماعي والملف الضريبي، وملفات التطوير بقطاعات الدولة المختلفة من صحة ورياضة وتعليم ونقل وغيرها والإجراءات الخاصة برعاية محدودي الدخل وتوفير احتياجات المواطنين بشكل عام.