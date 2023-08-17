الخميس 17 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"قومى المرأة بأسوان" ينفذ 4 آلاف زيارة منزلية ضمن حملة "بلدى أمانة"

الزيارات المنزلية
الزيارات المنزلية

يستكمل المجلس القومى للمرأة، تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تنفيذ عدد 4 آلاف زيارة منزلية استهدفت توعية عدد 23 ألفا و628 من السيدات والرجال والأطفال بمختلف القرى والنجوع وذلك ضمن فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدى أمانة". 

ومن ناحيتها، أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة أن ذلك يأتى فى إطار تنفيذ التوجيهات المستمرة لمحافظ أسوان بضرورة تكثيف الجهود المبذولة لزيادة الأنشطة والفعاليات من أجل تحقيق أكبر إستفادة ودعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى للأهالى ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس السيسى بمختلف القرى والنجوع وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة". 

وأوضحت الدكتورة هدى مصطفى أن حملة "بلدى أمانة" تهدف إلى تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين، بجانب التوعية بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية. 

ولفتت إلى أن الحملة تشهد مشاركة متميزة من رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والإقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

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أسوان الأنشطة والفعاليات التمكين الاقتصادي الشباب المتطوعين المجلس القومي للمرأة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية تحسين جودة الحياة

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