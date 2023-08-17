الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأنبا توما حبيب يشهد أحدث اللقاءات الدراسية للكاثوليك في سوهاج

توما حبيب
توما حبيب

نظم اليوم الخميس، تحت رعاية الأنبا توما حبيب مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية، التصفيات النهائية للمسابقة الكتابية في سفر التكوين للمراحل الثلاث (الابتدائية، والإعدادية، والثانوية).

وجاءت النتيجة النهائية بحصول كنيسة السيدة العذراء، بالخزندارية على المركز الأول في المرحلتين الابتدائية، الثانوية، وحصول كنيسة مار جرجس، بساحل طهطا على المركز الثاني في المرحلة الابتدائية.

بالإضافة إلى حصول كنيستي الساحل، والخزندارية على المركز الأول بعد ثلاث جولات، انتهت بالتعادل بين الفريقين.

هذا واستكمالًا لبرنامج "وعي"، المفعل بقرى حياة كريمة، الذي تنفذه جمعية كاريتاس مصر، بالشراكة والدعم من وزارة التضامن الاجتماعي، قام الدكتور مجدي حلمي، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي لبرنامج وعي، ومدير قطاع التربية الأساسية بجمعية كاريتاس مصر، بإلقاء ندوة يوم بقرية الطويرات، بمركز قنا، بمحافظة قنا.

أشرف على تنظيم الندوة فريق عمل مكتب كاريتاس قنا، الأقصر، وأسوان. تضمنت الندوة موضوعات منهج "وعي" مع التذكير بحملة "علشان ولادكم احسبوها صح".

جاء ذلك بحضور عدد من الفتيات، أغلبهن طالبات جامعيات من عائلات قرية الطويرات.

كما ذكرت صفحة كاريتاس مصر، أنه في إطار استكمال النشاط الصيفي، الذى يقوم بة مركز سيتى للتدريب والدراسات في الإعاقة للأطفال، بسوهاج، تم تنظيم نشاط فنى متنوع، بهدف اكتساب، وتنمية المهارات الحركية الصغرى والإدراكية: كالتعرف، والفرز.

كذلك، تزويدهم بالمعلومات بطريقة ممتعة، يتعلم فيها الأطفال عن طريق الفن، بمشاركة أولياء أمورهم، بالإضافة إلى تصميم لوحة فنية من فن لف الورق.

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