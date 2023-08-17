بعد تجاوز أزمتها الصحية.. مادونا تعلن عن عودة حفلاتها الجديدة

نشر الموقع الرسمي للنجمة العالمية مادونا، عن إعادة جدولة الحفلات المؤجلة في أمريكا الشمالية، بعد عدة أسابيع من دخولها المستشفى بسبب عدوى بكتيرية أصيبت بها خلال الفترة الماضية، وظلت تعاني من المرض لفترة من الزمن.

وأعلن الموقع أن بداية الجولة ستكون في أوروبا في التواريخ التي كانت محددة سابقًا، والتي من المفترض لها أن تبدأ من لندن في تمام الـ 14 من شهر أكتوبر المقبل، على أن تحيي مادونا حفلات في بلجيكا والدنمارك والسويد وإسبانيا والبرتغال وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا قبل أن تبدأ جولتها في أمريكا الشمالية.

وتبدأ مادونا جولتها في فانكوفر، كندا، في 15 يوليو ورد في البيان الذي نشر اليوم ما يلي: "يسر شركة لايف نيشن أن تؤكد أن معظم تواريخ جولة الاحتفال الخاصة بمادونا في أمريكا الشمالية قد تم إعادة جدولتها".

وسيتم الاحتفاظ بجميع تذاكر العروض التي تم تحديدها مسبقاً على التواريخ الجديدة، مع بعض الاستثناءات. بسبب تغيير الموقع، ولكن ستتطلب العروض في لوس أنجلوس وأحد العروض في نيويورك عمليات شراء جديدة - سيتم استرداد تكلفة التذاكر، ومنح حاملي التذاكر الأفضلية للأماكن الجديدة.

وذكر البيان أيضًا أنه سيتم إلغاء بعض العروض كليًا في كل من تولسا، ناشفيل، سان فرانسيسكو، ولاس فيغاس، وفينيكس بسبب تعارضات في الجداول، على أمل أن تعوض لاحقاً.

وستبدأ الجولة في أمريكا الشمالية في بروكلين في 13 ديسمبر من الشهر المقبل على أن تنتهي في مدينة مكسيكو في أبريل 2024.

رسالة مادونا للجمهور

وبعثت الفنانة العالمية مادونا بعد أزمتها الصحية التي تسببت بتأجيل جولتها الغنائية، رسالة لجمهورها ومحبيها عبر حسابها في موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام" قائلًة: "شكرًا على طاقتكم الإيجابية ودعائكم وكلماتكم التي تساعد في الشفاء والتشجيع، لقد شعرت بحبكم.. أنا في طريقي للتعافي، وأشعر بالامتنان بشكل كبير لكل النعم في حياتي".