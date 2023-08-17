الخميس 17 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مفاجآت فى حفل عمرو دياب بلبنان.. التفاصيل كاملة

الهضبة
الهضبة

ينتظر الجمهور اللبناني النجم الكبير عمرو دياب في حفل غنائي بمدينة بيروت يوم السبت المقبل، الموافق 19 من أغسطس الجاري، وذلك بعد غياب دام لـ12 عامًا.

وعلمت "الدستور" أن الهضبة متشوق لرؤية جمهوره في لبنان، عقب غيابه عنهم لفترات وسنوات عديدة، حيث من المنتظر أن يقدم اغنية جديدة من أغانيه المنتظر طرحها في موسم الصيف، وهو بمثابة حب وتقدير للشعب اللبناني.

كما يقوم الهضبة بعمل استعراضات راقصة على أغانيه، على أن يقدم عدد وافر من الأغاني على مدار ساعتين، في الحفل التي بيعت تذاكرها بشكل كامل منذ طرحها للجمهور المتشوق لمتابعة النجم الكبير على اراضيهم، وسط حالة حب صادقة بين الجمهور اللبناني والهضبة.

الحفل من المنتظر أن ينطلق في السابعة والنصف بتوقيت لبنان، من خلال عرض موسيقي يقدمه الدي جي رودج، لمدة ساعة ونصف قبل أن يدخل الهضبة للحفل، مرتديًا ملابس بيضاء مثل باقي الحاضرين للحفل، والذي وضعت شروط ارتداء الملابس البيضاء فقط، لوضع حالة من التفاؤل.

كان قد أحيا النجم عمرو دياب حفلا كبيرا في جولف بورتو مارينا منذ ايام، وهو الأضخم بين حفلات صيف الساحل الشمالي ٢٠٢٣.

وقبل انطلاق الحفل بساعات شهد طريق الساحل ترتيبات وإجراءات أمنية خاصة بسبب الزحام الذي شهده الطريق، واحتشد أكثر من ٥٠ ألف متفرج في جولف بورتو مارينا قبل ظهور عمرو دياب مرددين أشهر أغانيه.

وكعادته أطل عمرو دياب على جمهوره بأغنية "يا أنا يا لأ"، التي بدأ بها مجموعة أغنياته ومنها ، ده لو اتساب، بحبه، وياه، قمرين، نور العين، العالم الله، راجع، انتي لسه، ايام وبنعيشها، كان طيب، يتعلموا، هتدلع، كما قدم أغنياته الجديدة ياليل و والله أبدا بناء على طلب الجمهور.

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