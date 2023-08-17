"زراعة البحيرة" تختتم دورة استخدام نظم المعلومات الجغرافية في رسم الخرائط

اختتمت اليوم الدورة التدريبية بوحدة الـGIS بمديرية زراعة البحيرة، بالتعاون مع الـ GIZ ـ مشروع إدارة مياه دلتا النيل، لتنظيم وترشيد استخدام الموارد المائية بالتكنولوجيا الحديثة و التدريب على أحد برامج نظم المعلومات الجغرافية، والتى أقيمت تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وتحت إشراف المهندس موفق محمود سارى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، والمهندس محمود عبد المجيد هليل مدير عام الزراعة، وبحضور الدكتور ناجح عبد المنعم مدير إدارة الشئون الزراعية، والمهندس محمد على مشرف النشاط من الـ GIZ والمهندس ياسر محمد غالى مشرف المشروع بالمحافظة ،والمهندسة سحر الشيخ رئيس وحدة الـGIS، وفريق عمل الوحدة وذلك خلال الفترة من 14-8 حتى 17-8-2023.

وكان قد وجه مسيو فرانك جيزيل، ممثل الجانب الألماني للمشروع، بأهمية تحديث البيانات الخاصة بالزمامات الزراعية وصولا إلى تحديد المساحات المنزرعة فعليا بزمام كل ترعة، ما يسهل معه تحديد كميات المياه المطلوب ضخها بالترعة لرى هذا الزمام، وعدم إهدار اى نقطة مياه والاستفادة القصوى من كميات المياه المتاحة.

ونفذ الأستاذ الدكتور زكريا يحيى، استشاري شركة AFC&NSCE، التدريب بالمشاركة بين وحدة مشروعات تطوير الرى الحقلى والتعاون المصرى الألمانى GIZ لفريق عمل محافظات البحيرة والشرقية وكفر الشيخ والدقهلية، ويتم التنفيذ بواسطة الخبراء والمدربين التابعين AFC وNSCE.

وقال المهندس موفق محمود ساري، وكيل الوزارة، إنه تم التدريب على كيفية استخدام برامج نظم المعلومات الجغرافية في رسم الخرائط وإدخال بيانات الأحواض الزراعية والترع وبيانات الجمعيات الزراعية وأيضا تحليل البيانات الجغرافية للوصول لإجمالي الأراضي المنزرعة بدقة عالية، وبالتالي يمكن حساب الاحتياج المائي، ما يسهل معه تحديد الطلب على المياه.