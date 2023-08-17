بعد 3 أيام عمل.. التحريات تكشف استيلاء حارس على 1.7 مليون جنيه بالقليوبية

كشفت تحريات أجهزة الأمن في مديرية أمن القليوبية، عن أن حارس الأمن المتهم بسرقة مليون و720 ألف جنيه، من سيارة نقل أموال تابعة للشركة محل عمله أن المتهم يعمل في الشركة منذ 3 أيام فقط.

كما تبين أن المتهم كان يرافق السيارة صحبة السائق ومندوب لنقل الأموال وغافلهما، وقام بتنفيذ جريمته في الطريق بنطاق محافظة القليوبية أثناء قدومهما من محافظة الغربية مقر الشركة، وتكثف الأجهزة الأمنية في محافظة القليوبية بالتنسيق مع أمن الغربية جهودهما لضبط المتهم.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية إخطارًا من المقدم أحمد سامي، رئيس مباحث قسم ثان بنها، يفيد بورود بلاغ من مندوب شركة نقل أموال ومقرها الرئيسي بمحافظة الغربية، يفيد بقيام حارس الأمن المرافق بالسيارة بالاستيلاء على حقيبتين بهما أموال خاصة بالشركة من السيارة وفر هاربا.

توصلت تحريات العميد محمد السعيد، رئيس فرع البحث الجنائي بشمال القليوبية إلى أن المتهم يدعى "خالد. ح. ن"، 37 سنة، حارس أمن خاص، ومقيم دائرة قسم ثان طنطا بمحافظة الغربية، وأنه يعمل في الشركة منذ حوالي 3 أيام فقط، وطلب من مرافقيه أن ينتظرهم في السيارة وقام بمغافلتهما واستولى على حقيبتي أموال بهما مبلغ مليون و720 ألف جنيه.