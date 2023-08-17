غياب محمد صلاح.. 6 مرشحين لجائزة الأفضل فى الدورى الإنجليزى

أعلن اتحاد اللاعبين المحترفين في إنجلترا، اليوم الخميس، عن أسماء المرشحين لجائزة الأفضل في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

اللاعبون المُرشحون لجائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي لعام 2023

وأصدر اتحاد اللاعبين المحترفين في إنجلترا بيانًا رسميًا عبر حسابه على "تويتر"، كشف خلاله عن أسماء اللاعبين المرشحين لحصد جائزة الأفضل في بطولة الدوري الإنجليزي.

وشهدت القائمة تواجد 6 لاعبين مُرشحين لحصد جائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي لعام 2023 الجاري، وهم:

1- الإنجليزي هاري كين (توتنهام هوتسبير/ بايرن ميونخ)

2- النرويجي إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي).

3- البلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي).

4- الإنجليزي جون ستونز (مانشستر سيتي).

5- الإنجليزي بوكايو ساكا (أرسنال).

6- النرويجي مارتن أوديجارد (أرسنال).

محمد صلاح يغيب عن قائمة الأفضل في الدوري الإنجليزي

ولم يتواجد محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، في قائمة المُرشحين للفوز بجائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي.

وكان محمد صلاح قد توّج بجائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي لعام 2022 الماضي، وذلك للمرة الثانية في مسيرته الكروية، بعدما توّج بها أيضًا عقب انتهاء موسم 2017-2018.

هاري كين مُرشحًا لجائزة الأفضل رغم انضمامه إلى بايرن ميونخ

وتواجد هاري كين ضمن قائمة اللاعبين المُرشحين للفوز بجائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي، رغم رحيله عن توتنهام هوتسبير في الميركاتو الصيفي الحالي.

نجح نادي بايرن ميونخ الألماني في التعاقد مع النجم الإنجليزي هاري كين، صاحب الـ30 عامًا، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي، بعقد حتى عام 2027، حيث سيرتدي القميص رقم 9 في الموسم الجديد 2023-2024.

وأعلن نادي بايرن ميونخ في وقت سابق، عن تعاقده رسميًا مع المهاجم الإنجليزي هاري كين، قادمًا من توتنهام هوتسبير، مقابل 100 مليون يورو، بالإضافة إلى 20 مليون يورو كحوافز ومتغيرات، ووقع على عقد لمدة 4 سنوات حتى عام 2027.