ضبط 3500 عبوة سجائر ومخالفات تموينية بالغربية

تمكنت مديرية التموين بالغربية، من إحباط محاولة ترويج مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية في مدينة طنطا، مما كان يشكل خطرًا على صحة المواطنين.

قاد المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، حملة تموينية في المدينة بالتعاون مع ياسر مراد، مدير إدارة التموين بطنطا، ومحمد الشيخ، مدير الرقابة التموينية بطنطا، بهدف تشديد الرقابة على الأسواق العامة.

وخلال الحملة، تم ضبط مخزن يحتوي على 125 كيلوجرامًا من لانشون منتهية الصلاحية تاريخ انتهاءها في شهر يونيو الماضي، تمت مصادرة المنتجات وتحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وجدير بالذكر أن الحملة التموينية قد أسفرت أيضًا عن ضبط عدة مخالفات أخرى، حيث تم ضبط ومصادرة كمية من السجائر بلغت 3500 عبوة في مخزن لأحد الباعة المتجولين، يقوم ببيعها بأسعار مرتفعة تجاوزت السعر الرسمي، كما تم ضبط 2228 عبوة سجائر أخرى في محل بيع سجائر، حيث قام صاحب المحل ببيعها بأسعار مبالغ فيها واستغلال الأزمة الحالية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفي إطار جهود مكافحة السوق السوداء، تم تحرير محضر لإحدى محطات تموين السيارات لتجميع 4566 لترًا من الوقود السولار لبيعه في السوق السوداء، وتم أيضًا ضبط 2.5 طن من الدقيق البلدي المدعم قبل بيعه في السوق السوداء، وتم تسليمه إلى المطحن المحلي بعد استيفاء الإجراءات القانونية.

علاوة على ذلك، تم ضبط مخبز قام بالتصرف في 67 شكارة من الدقيق المدعم بنسبة 87%. وتم أيضًا ضبط كمية من ملح الطعام المحجوزة، حيث تبلغ حوالي 2500 كيلوجرام من ملح المحجر غير صالح للاستهلاك البشري.

تجدر الإشارة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخابز التي لم تلتزم بالتعليمات وأغلقت خلال ساعات الحملة التموينية، وتم توجيه تحذيرات للمخابز والمحلات التجارية بضرورة الامتثال للقوانين والتعليمات المتعلقة بجودة وسلامة المواد الغذائية وعدم ترويج المنتجات المنتهية الصلاحية أو المغشوشة.

هذه الحملة تأتي في إطار جهود الحكومة المصرية لضبط الأسواق وحماية صحة المواطنين. تعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى على تنفيذ حملات رقابة مستمرة لضمان توفر المواد الغذائية الآمنة والمطابقة للمعايير الصحية.