الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضمن مبادرة "حياة كريمة".. تدشين قافلة بيطرية فى زفتى بالغربية

قافلة بيطرية
قافلة بيطرية

نفّذت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية قافلة بيطرية مجانية في قرية كفر عبدالرحمن التابعة لمركز زفتى، ضمن فعاليات القوافل البيطرية التي تنفذها في القرى الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة". 

تمت هذه القافلة تحت رعاية السيد القصير، وزير الزراعة، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والدكتور إيهاب صابر، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأشار الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، إلى أن القافلة قدمت الخدمات البيطرية الضرورية للأفراد الذين تواصلوا معها. وخلال هذه الفعالية، تم الكشف عن حالات مرضية وتقديم العلاج لما يصل إلى 70 حيوانًا و550 طائرًا، بالإضافة إلى صرف التحصينات والأدوية اللازمة.

وأضاف الدكتور أنور أنه تم رش جميع الحيوانات المشاركة في القافلة بمبيدات للحماية ضد الطفيليات الخارجية، وتجريعها بمضادات الطفيليات الداخلية. كما تم استخدام جهاز السونار (الموجات فوق الصوتية) لتشخيص الحمل والأمراض المسببة لتأخر الحمل في الإناث. شارك في هذه القافلة مجموعة متميزة من الأطباء البيطريين المتخصصين في مختلف التخصصات من المديرية.

تعكس هذه القافلة البيطرية المجانية التزام المديرية والجهات الراعية بتوفير الرعاية الصحية البيطرية للحيوانات والطيور في المناطق الريفية المحرومة. وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الحكومة لتحسين مستوى الحياة وتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال توفير حياة كريمة للمواطنين في جميع أنحاء البلاد.

في إطار مبادرة حياة كريمة البيطرية المجانية الهيئة العامة للخدمات البيطرية الهيئة التابعة لمركز زفتى الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية السيد القصير وزير الزراعة الطب البيطرى بالغربية القرى الأكثر إحتياج ا القوافل البيطرية الموجات فوق الصوتية آليات الخدمات البيطرية الدكتور حاتم أنور الرعاية الصحية القرى الأكثر احتياج القافلة البيطرية حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية

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