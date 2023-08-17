الخميس 17 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 12003 قضايا سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد

سرقة تيار كهربائي
سرقة تيار كهربائي

كثفت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي الحملات الأمنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتي:

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات

قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط (1645) قضايا متنوعة.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 12003 قضية سرقة تيار كهربائى ومخالفة شروط التعاقد.

الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 157قضية في عدة مجالات، أبرزها: «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب».

الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة

 

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (126 ) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات، أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية- مخالفات مبانٍ- محال بدون ترخيص)، وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

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