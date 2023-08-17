أكاديمى فلسطينى يكشف تداعيات اقتحام قوات الاحتلال لجنين

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن اقتحام الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين اليوم واستهدافه مجموعة من الشباب الفلسطيني يأتي ضمن عمليات شبه يومية للاحتلال في مدن الضفة الغربية بحجة منع تنفيذ عمليات في المدن الإسرائيلية.

وأضاف الرقب في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هذه العمليات العسكرية الإسرائيلية في منطقة نفوذ السلطة الفلسطينية تعتبر انقلابًا على مخرجات اجتماعي العقبة وشرم الشيخ، وتضعف السلطة الفلسطينية.

وأكد أن السلطة الفلسطينية تخسر كل يوم هيبتها أمام الشارع الفلسطيني لأنها تعجز عن حماية شعبنا من سطوة جيش الاحتلال ومستوطنيه، وللأسف لا تريد أن تغير من سياستها في مواجهة الاحتلال، وتتمسك بأمل عقد اجتماع جديد برعاية أمريكية.

وكشفت وسائل إعلام فلسطينية عن منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مزارعين من دخول أراضيهم وجني محاصيلها الواقعة خلف جدار الفصل والتوسع العنصري قرب مدينة قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية بأن سلطات الاحتلال وضعت على البوابة التي يعبرها المواطن علي محمد نوفل للوصول إلى أرضه المعزولة خلف الجدار، قرارًا بمنعه من دخولها والعمل فيها ومساحتها (51 دونمًا)، وهي مزروعة بالجوافة والمانجا والقشطة.

وأضافت أن المواطن عبدالله إسماعيل زيد وجد أيضًا على بوابة أرضه ومساحتها (دونم) قرارًا بمنعه من دخولها أو العمل فيها، وهي مزروعة بالزيتون والعنب.