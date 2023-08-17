الخميس 17 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أكاديمى فلسطينى يكشف تداعيات اقتحام قوات الاحتلال لجنين

أيمن الرقب
أيمن الرقب

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن اقتحام الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين اليوم واستهدافه مجموعة من الشباب الفلسطيني يأتي ضمن عمليات شبه يومية للاحتلال في مدن الضفة الغربية بحجة منع تنفيذ عمليات في المدن الإسرائيلية. 

وأضاف الرقب في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هذه العمليات العسكرية الإسرائيلية في منطقة نفوذ السلطة الفلسطينية تعتبر انقلابًا على مخرجات اجتماعي العقبة وشرم الشيخ، وتضعف السلطة الفلسطينية.

وأكد أن السلطة الفلسطينية تخسر كل يوم هيبتها أمام الشارع الفلسطيني لأنها تعجز عن حماية شعبنا من سطوة جيش الاحتلال ومستوطنيه، وللأسف لا تريد أن تغير من سياستها في مواجهة الاحتلال، وتتمسك بأمل عقد اجتماع جديد برعاية أمريكية. 

وكشفت وسائل إعلام فلسطينية عن منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مزارعين من دخول أراضيهم وجني محاصيلها الواقعة خلف جدار الفصل والتوسع العنصري قرب مدينة قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية بأن سلطات الاحتلال وضعت على البوابة التي يعبرها المواطن علي محمد نوفل للوصول إلى أرضه المعزولة خلف الجدار، قرارًا بمنعه من دخولها والعمل فيها ومساحتها (51 دونمًا)، وهي مزروعة بالجوافة والمانجا والقشطة.

وأضافت أن المواطن عبدالله إسماعيل زيد وجد أيضًا على بوابة أرضه ومساحتها (دونم) قرارًا بمنعه من دخولها أو العمل فيها، وهي مزروعة بالزيتون والعنب.

الإحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية المدن الإسرائيلية السلطة الفلسطينية الشارع الفلسطينى الاحتلال

الأكثر قراءة

أعطاه نسخة من مفتاح المنزل لــ"الاطمئنان عليه" فأنهى حياته فى الطالبية

كواليس مفاوضات رحيل أحمد سيد زيزو عن الزمالك

أحمد الوكيل رئيسًا لاتحاد الغرف التجارية فى دورته الجديدة

بسبب دخان "مكمورة خشب".. فلاح وأولاده يتخلصون من كمسري في المنوفية

"الحوار الوطنى" يقدم مقترحًا بفتح تراخيص البناء فى القرى والمدن

اشتراطات البناء الجديدة.. خطوة من الدولة لتنظيم البناء العشوائي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

وائل لطفي

خطر العنصرية

مؤمن المحمدي

تأثير الفراشة أو الشماعة

محمد العسيري

السودان.. الوضع خارج السيطرة

ماجد حبته

تنمية البوابة الغربية

محمد رفعت

محافظون وتجارب (13) محافظ الحرب والسلام!

مدحت بشاى

تعالوا نودّع ثقافات المُيوعة

عبد الرحيم طايع

سر الحياة بعد الموت

صور

الأدوار النهائية لـ بطولة الجودو بالعلمين

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس