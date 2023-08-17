الخميس 17 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

صبحي: نعمل على توفير فرص عمل للشباب للحد من البطالة وتدوير عجلة الإنتاج

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الخميس، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري وذلك لبحث سبل التعاون بين الطرفين. 

وأشار صبحي إلى وجود العديد من المشروعات التى تتفذها الوزارة للشباب والفتيات المصريين بمختلف مراكز الشباب بمختلف محافظات الجمهورية ومنها مشروعات "ايجي تراك- أندية الفتاة والمرأة- تطوير بعض مراكز الشباب".

وأوضح وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى أن مبادرة عربات مصر (ايجي ترك) وحدات الطعام المتنقلة والتى تنفذها الوزارة بالتعاون مع وزارة  وزارة التنمية المحلية  والتى تهدف إلى توفير فرص عمل لائقة ومستدامة للشباب من الجنسين وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والقضاء على البطالة.

وتناول اللقاء مع رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى بحث آليات المساهمة فى تمويل مشروع عربات الطعام المتنقلة (ايجي ترك) فى محافظة الفيوم كمرحلة اولى من خلال تقديم قروض للشباب بتسهيلات وفوائد ميسرة بالإضافة إلى تسهيل عملية تخصيص الأماكن والتراخيص داخل المحافظة من خلال وزارة التنمية المحلية ومحافظة الفيوم.

وكانت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب قد أعلنت بوقت سابق بدء التسجيل في مبادرة "إيجى ترك " لوحدات الطعام المتنقلة داخل مراكز الشباب بمختلف محافظات الجمهورية.

كما أشار  صبحي الى إمكانية التعاون مع البنك الزراعي فى اقامة نادى للمشروعات المتناهية الصغر لأندية الفتاة والمرأة من خلال تقديم الدعم المالى من قبل البنك الزراعي للمشروعات المتناهية الصغر على أن يتم عمل مقر دائم لهم داخل مراكز الشباب بمختلف محافظات الجمهورية. 

وركز الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على أهمية  توفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة لتدوير عجلة الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني.

من جانبه أكد السيد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي أن الهدف الرئيسي للبنك هو إتاحة الفرصة للشباب لإدارة تلك المشاريع المتناهية الصغر والتى ستساهم فى توفير حياة كريمة له  وتحسين جودة الحياة للشباب المصري.

وعلى هامش اللقاء توجه الاستاذ علاء فاروق رئيس البنك الزراعي بدعوة وزير الشباب والرياضة للتواجد باحتفالية البنك بيوم الفلاح  يوم ٩ سبتمبر المقبل والذي سيقوم البنك الزراعي خلاله بالاحتفال بتجهيز ١٠ فتيات للزواج يتكفل بهم البنك.

حضر اللقاء اللواء ضياء عبد الحميد سكرتير عام  محافظ الفيوم، والأستاذ سامي عبد الصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري .

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الاقتصاد الوطني الإدارية الجديدة البنك الزراعي المصري الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الفتاة والمرأة

الأكثر قراءة

أعطاه نسخة من مفتاح المنزل لــ"الاطمئنان عليه" فأنهى حياته فى الطالبية

كواليس مفاوضات رحيل أحمد سيد زيزو عن الزمالك

أحمد الوكيل رئيسًا لاتحاد الغرف التجارية فى دورته الجديدة

بسبب دخان "مكمورة خشب".. فلاح وأولاده يتخلصون من كمسري في المنوفية

"الحوار الوطنى" يقدم مقترحًا بفتح تراخيص البناء فى القرى والمدن

اشتراطات البناء الجديدة.. خطوة من الدولة لتنظيم البناء العشوائي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

وائل لطفي

خطر العنصرية

مؤمن المحمدي

تأثير الفراشة أو الشماعة

محمد العسيري

السودان.. الوضع خارج السيطرة

ماجد حبته

تنمية البوابة الغربية

محمد رفعت

محافظون وتجارب (13) محافظ الحرب والسلام!

مدحت بشاى

تعالوا نودّع ثقافات المُيوعة

عبد الرحيم طايع

سر الحياة بعد الموت

صور

الأدوار النهائية لـ بطولة الجودو بالعلمين

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس