الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"حياة كريمة" تُطلق أول معسكر تدريبى للشباب فى سيناء

حياة كريمة
حياة كريمة

أطلقت مؤسسة حياة كريمة أول معسكر تدريبي للشباب في مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، بهدف التوعية والتعريف بالمشروعات القومية الكبرى وخاصة المشروع القومي لتنمية قرى الريف “حياة كريمة”، وتنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية، والذي يعد كأول انطلاقة للمؤسسة في تنفيذ معسكرات للشباب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، في تعاون هو الأول من نوعه في هذا المجال.

يستهدف المعسكر الشباب من الفئة العمرية (18-30)عامًا، وعلى مدار 4 أيام، تضَمن المعسكر مجموعة متنوعة من الأنشطة التوعوية والتدريبية والترفيهية، تتمثل في عقد ورش عمل ودورات تدريبية وتوعوية، وعقد محاضرات عن تنمية وتطوير الذات ومهارات القيادة، فضلًا عن تجهيز زيارات للشباب للتعرف على المزارات السياحية بالمدينة.

يأتي هذا المعسكر كبداية انطلاق مؤسسة "حياة كريمة" في تنفيذ سلسلة من المعسكرات الشبابية في مختلف المحافظات حتى نهاية شهر ديسمبر الجاري.

“حياة كريمة” مؤسسة شابة ورائدة في العمل التنموي، تؤمن بقدرات الشباب وإمكاناتهم وتسعى لتوفير كافة سبل الدعم اللازم لهم ولمواهبهم، وتوفير التدريب العملي للطلاب والخريجين لمساعدتهم في معرفة متطلبات سوق العمل ودعمهم للوصول إلى الفرص المناسبة.
 

الأول من نوعه الدعم اللازم المشروعات القومية المشروع القومي حياة كريمة المزارات السياحية المشروعات القومية الكبرى المشروع القومي حافظة جنوب سيناء وزارة الشباب والرياضة

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