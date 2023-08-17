الخميس 17 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عبدالغفار: تخصيص مكتب للصحة داخل مركز الكفالة الوطنى لتيسير استخراج أوراق الأطفال المعثور عليهم

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

ناقش الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والسيدة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ملف الرعاية الصحية للأطفال بدور الرعاية الاجتماعية، وكذلك ميكنة منظومة الملفات الخاصة بالأطفال المعثور عليهم بدور الإيواء، واتفق الجانبان على تخصيص مكتب للصحة داخل مركز الكفالة الوطني لتيسير استخراج الأوراق والشهادات الصحية للأطفال وحصولهم على التطعيمات اللازمة.

وتناول الاجتماع أيضًا موضوع اعتماد عيادات "2 كفاية" والتوسع فيها لتعزيز خدمات الصحة الإنجابية في المناطق التي تعاني من فجوة الخدمات أو من الخدمات غير الملباة، وذلك لتعظيم جهود تنظيم وتنمية الأسرة المصرية.

وأكد الجانبان التعاون المشترك في تقديم خدمات الرعاية الصحية للأمهات والأطفال المستفيدين من الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، وذلك تأكيدًا على أهمية الصحة الإنجابية لمستفيدات تكافل في كل المناطق خاصة في المناطق الريفية، والرعاية الصحية للأطفال تحت سن 6 سنوات، للتحقق من اكتمال جدول التطعيمات، وتغذية ونمو الطفل، والاكتشاف المبكر للإعاقة، وحمايته من كل الأمراض في الألف يوم الأولى وفي مرحلة الطفولة المبكرة. 

 

الرعاية الصحية الرعاية الاجتماعية منظومة الملفات الخاصة مركز الكفالة الوطني مكتب للصحة الشهادات الصحية للأطفال

الأكثر قراءة

كواليس مفاوضات رحيل أحمد سيد زيزو عن الزمالك

مصاريف جامعة الأهرام الكندية 2023 وتنسيق القبول بالكليات

"الحوار الوطنى" يقدم مقترحًا بفتح تراخيص البناء فى القرى والمدن

جامعة بنها تنظم قافلة بيطرية بقرية كفر عابد بمركز طوخ

وزيرة التضامن: 30% من المواطنين يحصلون على الخدمات الصحية من الجمعيات الأهلية

أعطاه نسخة من مفتاح المنزل لــ"الاطمئنان عليه" فأنهى حياته فى الطالبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

وائل لطفي

خطر العنصرية

مؤمن المحمدي

تأثير الفراشة أو الشماعة

محمد العسيري

السودان.. الوضع خارج السيطرة

ماجد حبته

تنمية البوابة الغربية

محمد رفعت

محافظون وتجارب (13) محافظ الحرب والسلام!

مدحت بشاى

تعالوا نودّع ثقافات المُيوعة

عبد الرحيم طايع

سر الحياة بعد الموت

صور

الأدوار النهائية لـ بطولة الجودو بالعلمين

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس