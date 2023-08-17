عبدالغفار: تخصيص مكتب للصحة داخل مركز الكفالة الوطنى لتيسير استخراج أوراق الأطفال المعثور عليهم

ناقش الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والسيدة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ملف الرعاية الصحية للأطفال بدور الرعاية الاجتماعية، وكذلك ميكنة منظومة الملفات الخاصة بالأطفال المعثور عليهم بدور الإيواء، واتفق الجانبان على تخصيص مكتب للصحة داخل مركز الكفالة الوطني لتيسير استخراج الأوراق والشهادات الصحية للأطفال وحصولهم على التطعيمات اللازمة.

وتناول الاجتماع أيضًا موضوع اعتماد عيادات "2 كفاية" والتوسع فيها لتعزيز خدمات الصحة الإنجابية في المناطق التي تعاني من فجوة الخدمات أو من الخدمات غير الملباة، وذلك لتعظيم جهود تنظيم وتنمية الأسرة المصرية.

وأكد الجانبان التعاون المشترك في تقديم خدمات الرعاية الصحية للأمهات والأطفال المستفيدين من الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، وذلك تأكيدًا على أهمية الصحة الإنجابية لمستفيدات تكافل في كل المناطق خاصة في المناطق الريفية، والرعاية الصحية للأطفال تحت سن 6 سنوات، للتحقق من اكتمال جدول التطعيمات، وتغذية ونمو الطفل، والاكتشاف المبكر للإعاقة، وحمايته من كل الأمراض في الألف يوم الأولى وفي مرحلة الطفولة المبكرة.