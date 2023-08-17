الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تمويل 59 مشروعًا ضمن مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية بالمنوفية

محافظة المنوفيه
محافظة المنوفيه

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، عن تمويل 59 مشروعًا اقتصاديًا، بإجمالي 445 ألف جنيه بمختلف المجالات الإنتاجية والممولة من مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية بالمحافظة، مؤكدًا حرصه على توسيع قاعدة الاستفادة من مشروع إقراض الأسر لمساعدة الشباب والأسر الريفية في إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بهدف توفير فرص عمل جادة وحقيقية تساهم في زيادة دخل الأسر والحد من البطالة.

وأشار محافظ المنوفية، إلى أنه تم تمويل عدد (27) مشروعًا في مجالات الإنتاج الحيواني (تربية الأغنام)، و(12) مشروعات الميكنة الزراعية (ماكينة ري، عزاقة، دشاشة)، بالإضافة إلى تمويل (17) مشروعًا متنوعًا (ونش رفع، صناعة السيرما، ماكينة تصوير، ماكينة خياطة، فراز لبن) و(3) مشروعات ري حديث ومنافذ بيع "بضاعة لمحل بيع مفروشات و ملابس جاهزة، مؤكدًا أن هناك لجان ميدانية لمتابعة المشروعات على أرض الواقع لتذليل العقبات لضمان استمرارها وتحقيق المستهدف من تلك المشروعات بما يسهم فى تحسين الحالة الاقتصادية والمعيشية.

وشدد المحافظ بضرورة الاستمرار في المتابعة الميدانية لكل المشروعات الجاري تمويلها لتقديم كل أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة والتأكد من مدى تحقيقها لأهدافها، مناشدًا الراغبين في الحصول على قروض مشروع الأسر للقرى والأحياء الشعبية التوجه إلى مقر الوحدة المحلية التابع لها واستيفاء كل الإجراءات والاشتراطات اللازمة لاعتماد المشروع وتوفير التمويل اللازم له لضمان رفع مستوى المعيشة لكل فئات المجتمع والحد من البطالة.

أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 إقامة مشروعات الاحياء الشعبية الاقتصادي 3 مشروعات مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر

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