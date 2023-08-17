جولة تنفيذ الوعود.. كيف رأى مشاريخ وعُمد مطروح زيارة الرئيس السيسى للمحافظة؟

أعرب عدد كبير من عُمد ومشاريخ محافظة مطروح عن سعادتهم بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمحافظة أمس، وحديثه معهم في لقاء مفتوح خلال جولته التفقدية، حيث أكد الرئيس أن الدولة تعمل بكل ما أوتيت من قدرة على التقليل من تأثير الأزمة الاقتصادية التي حدثت نتيجة الحرب الروسية وقبلها أزمة كورونا، وذلك عبر برامج يجرى تنفيذها؛ ترعى في المقام الأول "المواطنين، أصحاب الظروف الصعبة".

وخلال اللقاء، أكد الرئيس السيسي أن الدولة في صراع مع الظروف التي تولدت جراء الأزمتين، مشددًا على أن الظرف الاقتصادي؛ يعد تحديًا للدولة "ونحن مصرون على مواجهته"، فضلًا عن تداعيات أزمتي كورونا والحرب الروسية.

عواقل مطروح: الرئيس وعدنا بضخ المياه ورصف الطرق

ووجه العمدة عيد السرحاني، أحد عواقل مطروح، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لزيارته المحافظة خلال مداخلة هاتفية للقناة الأولى، مؤكدًا أن هذه الزيارة مثمرة بالنسبة لأهالي المحافظة، قائلًا: "زيارة مثمرة بالنسبة لنا، ونستبشر خيرًا بها، فقد بدأ التطوير بمشروع العلمين وأصبح لدينا مشروع رأس الحكمة وإنشاء ميناء جرجوب، وكل هذه المشروعات الاستثمارية لها فائدة كبيرة لأبناء المحافظة والشباب والأجيال القادمة".

وكشف السرحاني عن أن الرئيس السيسي وعد أهالي المحافظة بضخ المياه في المرحلة المقبلة، ورصف الطريق من مطروح حتى السلوم والجمرك، ليكون طريقًا مزدوجًا، لافتًا إلى أن تطوير الجمرك يحقق فائدة كبيرة لمصر كلها وليس مطروح فقط، حيث تتجه سيارات نقل البضائع إلى ليبيا عبر المنفذ.



عمد ومشايخ قبائل مطروح: أصبحنا في موقع تنافسي مع العالم

كما أكد العمدة عبدالمنعم إسرافيل، المتحدث باسم عمد ومشايخ قبائل مطروح، في حديثه للقناة الأولى، أن زيارة الرئيس السيسي إلى محافظة مطروح هى زيارة داعمة لكل وعود الرئيس التي أعطاها لأبناء الشعب المصري، مشيرًا إلى أن كل الوعود التي أعطاها الرئيس لأهالي مطروح تم تنفيذها في وقت قياسي وأصبحنا في موقع تنافسي مع العالم.

ولفت إلى أن محافظة مطروح شهدت مشروعات تنموية في مختلف المجالات، وتستوعب عددًا ضخمًا من العمالة، معلقًا: "الخير قادم لمطروح".

عمدة قبيلة الحداد: المشروعات التي تنفذها الدولة بالمحافظة ستعود بالنفع على مصر

من جهته، قال العمدة خيرالله مفتاح، عمدة قبيلة الحداد بمركز براني محافظة مطروح، خلال مداخلة هاتفية للقناة الأولى، إن زيارة الرئيس السيسي إلى مدينة السلوم هى الزيارة الأولى لرئيس جمهورية للمدينة، مضيفًا: "الناس مبسوطة وبيدعو للريس بطولة العمر".

وقال عمدة قبيلة الحداد بمركز براني محافظة مطروح، إن المشروعات التي تنفذها الدولة في محافظة مطروح ستعود بالنفع على مصر بأكملها، مضيفًا "ربنا يكتب الخير لمصر كلها"، وتنفذ الدولة مشروعات تنموية ستحدث رواجًا في محافظات الجمهورية وتوفر فرص عمل للشباب.

عمدة قبيلة القناسات: السلوم شهدت ميلادًا جديدًا

وقال العمدة عمران أمبيوه، عمدة قبيلة القناسات بمطروح، خلال مداخلة بالقناة الأولى، إن مدينة السلوم شهدت بالأمس كتابة شهادة ميلاد جديدة لها بعد أن كانت منسية ومهمشة لسنوات طويلة، فهي تقع في آخر حدود مصر الغربية وتحيطها الجبال من الخلف والبحر من الأمام، مضيفًا أن المدينة سُلطت عليها الأضواء بعد زيارة الرئيس السيسي الذي كان لقاؤه مع القبائل والأهالي يملؤه الدفء والحنان، لافتًا إلى أن افتتاح منفذ السلوم يعتبر وجهة حضارية متميزة، حيث تم تصميمه على أحدث الطرز.

السيسي يعلن عن افتتاح الدلتا الجديدة خلال شهور

وخلال لقائه مع الأهالي، أعلن الرئيس السيسي عن أنه سيجرى افتتاح الدلتا الجديدة خلال شهور، منوهًا بحجم العمل والجهد الكبيرين، الذي قامت به الدولة؛ مشيرًا إلى أنه ستكون هناك أراضٍ متوفرة بنحو مليوني فدان.

وشدد الرئيس على الجهود التي تقوم بها الدولة في سبيل توفير المياه.

وقال الرئيس إنه حال عدم وجود المياه في "ترعة" الحمام؛ يكون حجم المياه المتاحة؛ على قدر زمام الزراعة، وهو نفس الأمر في منطقة الضبعة أو مطروح، مذكرًا بأن الدولة قامت بإنشاء "ترع" في الدلتا الجديدة بطول 80 إلى 100 كيلو، وهي "مسافة ضخمة"، وذلك لكي تكفي زراعة مليون فدان أو أكثر.